İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Trump'ın açıklamaları ülkeme ve Başbakan'a saygısızlık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Trump'ın açıklamaları ülkeme ve Başbakan'a saygısızlık

Dışişleri Bakanı ve Başbakan adayı Jeremy Hunt, İngiltere Başbakanı May'i Brexit müzakerelerinde "aptalca" bir yol izlemekle suçlayan ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi. Hunt Trump'ın açıklamalarının "saygısızca" olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Trump'ın açıklamaları ülkeme ve Başbakan'a saygısızlık
BBC TÜRKÇE
- PA Media

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'ye ve İngiltere Başbakanı Theresa May'e "saygısızca" davrandığını söyledi.

Jeremy Hunt'ın açıklamaları, Donald Trump'ın basına sızan yazışmaların ardından, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'u "çok aptal biri" olarak tanımlamasının ardından geldi.

Büyükelçi Darroch, basına sızan yazışmalarında Beyaz Saray'ın bölünmüş yapısına dikkat çekiyordu.

Yazışmalarda Darroch, "Bu yönetimin ciddi bir şekilde normalleşeceğine, işlevsizliğinin azalacağına, daha az belirsiz ve diplomatik anlamda daha az beceriksiz ve sakar olacağına çok da inanmıyoruz" diyordu.

Trump, Salı günü Başbakan May içinse, "Theresa May'e (Brexit) anlaşmasını nasıl yapması gerektiğini söyledim, ama o kendi aptalca yolunu tercih etti - başaramadı" dedi.

BBC'nin siyaset editörü Laura Kuenssberg, söz dalaşının İngiltere ile ABD arasındaki ilişkilerin "hassasiyetini" bir kez daha hatırlattığını söyledi.

İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox'un ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile önceden planlanan görüşmesi Salı günü iptal edildi.

İngiltere Başbakan adayı da olan Hunt, Trump'ın son açıklamalarına Twitter üzerinden yanıt verdi:

"Arkadaşlar açık konuşur, ben de öyle yapacağım: Bu yorumlar, ülkeme ve başbakanımıza saygısızlık ve haksızlık. Diplomatlarınız (Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo'ya kişisel görüşlerini sunar, bizimkiler de öyle!"

Hunt, ay sonunda partisinin lideri olarak belirlenip başbakan olması halinde, Büyükelçi Darroch'u yıl sonunda emekli olana kadar görevinde tutacağını da kaydetti. Trump, "Büyükelçiyi tanımıyorum ama kendisi ABD'de sevilmez ve hakkında iyi şeyler düşünülmez. Artık kendisiyle işimiz olmayacak" demişti.

https://twitter.com/Jeremy_Hunt/status/1148626614479130625

Trump, Salı günü Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"ABD'nin başına kalan kaçık İngiltere Büyükelçisi çok da sevdiğimiz biri değil, çok aptal bir adam. Ülkesiyle ve Başbakan May ile başarısızlıkla sonuçlanan Brexit müzakereleri hakkında konuşmalı ve bunun ne kadar kötü idare edildiği konusundaki eleştirilerimden alınmamalı.

"Theresa May'e (Brexit) anlaşmasını nasıl yapması gerektiğini söyledim, ama o kendi aptalca yolunu tercih etti - başaramadı. Felaket! Büyükelçiyi tanımıyorum ama kendini beğenmiş bir aptal olduğunu duydum."

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1148559442885185536

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1148559443845668864

İngiltere Başbakanlık ofisi Büyükelçi'yi savundu

İngiltere Başbakanlık ofisinden daha önce yapılan açıklamada, Büyükelçi Darroch'a destek verildi.

Bir başbakanlık sözcüsü, Darroch'u "görevine bağlı, saygıdeğer bir hükümet adamı" olarak tanımladı ve basına sızan yazışmaların ardından May ve Trump'ın herhangi bir telefon görüşmesi planlamadıklarını söyledi.

Muhafazakâr Parti'nin diğer lider adayı Boris Johnson ise televizyonda Jeremy Hunt ile birlikte katıldığı tartışma programında, Büyükelçi Darroch'u görevden alıp almayacağına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Johnson, Beyaz Saray ile "iyi ilişkileri" olduğunu ve ABD ile "yakın bir ortaklığın" önemli olduğunu söylemekle yetindi.

  • Donald Trump - Sızdırılan İngiliz diplomatik belgelerine göre ABD Başkanı dünyayı nasıl görüyor?
  • ABD Başkanı Trump, İngiliz büyükelçi için 'Artık kendisiyle işimiz olmayacak' dedi
  • İngiltere'nin ABD Büyükelçisi'nin yazışmaları sızdı: Trump yönetimi 'beceriksiz'

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Filipinler kıyılarına neden milyonlarca dolarlık kokain paketleri vuruyor?
BBCFilipinler kıyılarına neden milyonlarca dolarlık ...
Reuters: Venezuela, ham petrolünü aralarında bir Türk şirketinin de bulunduğu küçük alıcılara satıyor
BBCReuters: Venezuela, ham petrolünü aralarında bir Türk ...
Wimbledon: Serena Williams korta zarar verdiği için 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı
BBCWimbledon: Serena Williams korta zarar verdiği için ...
Tüp bebek kliniğinde yanlışlık: İki ayrı çiftin bebeğini doğurdu
BBCTüp bebek kliniğinde yanlışlık: İki ayrı çiftin ...
İsviçre'de savaş uçakları yanlış şehrin üzerinde gösteri yaptı
BBCİsviçre'de savaş uçakları yanlış şehrin üzerinde ...
Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk gemici İstanbul'a döndü
BBCLibya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk gemici ...
Rusya'dan Türkiye'ye "Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlâl edilmemesi" çağrısı
BBCRusya'dan Türkiye'ye "Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlâl ...
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra İran uranyum zenginleştirme oranını artırdı
BBCABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl ...
ABD Başkanı Trump, İngiliz büyükelçi için 'Artık kendisiyle işimiz olmayacak' dedi
BBCABD Başkanı Trump, İngiliz büyükelçi için 'Artık ...
Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiryakos Mitsotakis kabinesini açıkladı
BBCYunanistan'ın yeni başbakanı Kiryakos Mitsotakis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X