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Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiltere'nin Taliban'ı tanıma planı yok
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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiltere'nin Taliban'ı tanıma planı yok

Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere Katar'a giden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Taliban ile iletişim kurmaya ihtiyaçlarını olduğunu ancak İngiltere hükümetinin Taliban'ı tanıma planı olmadığını dile getirdi

SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiltere'nin Taliban'ı tanıma planı yok
İngiltere Taliban'ı tanımayacak
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HABERTURK.COM / Reuters

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan'da Taliban ile iletişim kurmaya ihtiyaçlarının olduğunu ancak İngiltere'nin Taliban'ı konusunda bir planı olmadığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Katar Emiri Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü. Katar'daki görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Raab, Taliban ile iletişim kurmaları gerektiğini ancak İngiliz hükümetinin henüz Taliban'ı tanımak gibi bir planı olmadığını belirtti.

İkili ilişkileri geliştirme yollarının ele aldığı görüşmede, başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

İngiliz Bakan Raab, Emir Al Sani'ye, Katar'ın Afganistan'da barış süreci için sarf ettiği çabalar ve sivillerin tahliyesine sağladığı katkı nedeniyle ülkesinin teşekkürlerini iletti.

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