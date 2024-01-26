İngiltere Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile bir arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile bir araya geldi. Görüşme 11.00'da başladı.

ZİYARETİN ANA GÜNDEMİ GAZZE

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında David Cameron'ın İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Cameron'ın Türkiye'de hükümet yetkilileriyle temaslarında Orta Doğu'da bölgesel güvenlik ve diğer meydan okumaları ele alacağı belirtilerek "İngiltere ve Türkiye yakın ortaklığa sahip ve NATO ve Ukrayna'ya desteğin takviyesi ve terörizm ve yasa dışı göçle mücadelede önemli çalışmamıza devam edeceğiz" mesajı verilmişti.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.