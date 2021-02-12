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İngiltere ekonomisi 2020'de rekor seviyede daraldı

İngiltere ekonomisi 2020'de yüzde 9.9 daraldı. Bu kayıtlardaki en düşük küçülme oldu

İngiltere ekonomisi 2020'de rekor seviyede daraldı
Reuters

İngiltere'nin ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de yüzde 9.9 daralarak verinin kayıt altına alınmaya başladığı tarihten beri en büyük yıllık düşüşünü kaydetti, dördüncü çeyrekte ise büyüme göstererek resesyona girmekten kurtuldu.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere'nin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) Ekim ve Aralık ayında bir önceki çeyreğe kıyasla %1 büyüdü. Reuters anketine katılan ekonomistler verinin yüzde 0.5 oranında büyümesini bekliyordu. İngiltere ekonomisi üçüncü koronovirüs tecrit önlemleri nedeniyle 2021'in başında sert bir şekilde daralmaya hazırlansa da son çeyrekte büyüdüğü için ekonomisinin resesyona girme ihtimali azaldı.

Avrupa'da iki çeyrek üst üste ekonomi daraldığında resesyona girilmiş kabul ediliyor.

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