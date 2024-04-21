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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere Federasyon Kupası finalinde Manchester derbisi - Futbol Haberleri

        İngiltere Federasyon Kupası finalinde Manchester derbisi

        İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Manchester United, Coventry City'yi eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:34 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:34
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        FA Cup finalinde Manchester derbisi!
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        Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Coventry City'yi mağlup ederek finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

        Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Manchester United, 23. dakikada McTominay ve 45+1. dakikada Harry Maguire'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın 58. dakikasında Bruno Fernandes, Manchester United'ı 3-0 öne geçirdi.

        Coventry City, 71. dakikada Ellis Simms, 79. dakikada Callum O'Hare, 90+5. dakikada penaltıdan Haji Wright'ın golleriyle 3-3 eşitliği yakaladı ve maçı uzatmalara taşıdı.

        Uzatmalarda gol olmazken penaltı atışları sonunda Manchester United, maçı 4-2 kazandı ve finale yükseldi.

        Manchester City de dün Chelsea'i 1-0 yenerek finale çıkmıştı.

        Bu sonuçlarla, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester derbisi yaşanacak ve Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

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