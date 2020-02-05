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HaberlerOtomobilİngiltere fosil yakıtlı araçları yasaklıyor

Fosil yakıtlı araçların satışını yasaklayacak

Avrupa Birliği'nden çıkma kararı alan ada ülkesi İngiltere, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir dizi çevreci önlem almaya hazırlanıyor. Öyle ki, fosit yakıtlı araçların atmosfere bıraktı zehirli gazlar nedeniyle ülkede 2035 yılından itibaren dizel, benzinli ve hibrit araçların satışına yasak getirileceği bildiriliyor

İngiltere
Yiğitcan Yıldız

Avrupa Birliği'nden çıkma kararı ile gündem yaratan İngiltere, otomotiv sektörüne dair bir dizi adım atmaya hazırlanıyor.

Bir süre önce kent merkezlerine dizel motorlu araçların girişinin yasakladığı ülkede, şimdi ise fosil yakıtlı otomobillerin satışına yasak getirilmesi tartışılıyor.

Öyle ki, içten yanmalı motora sahip araçların atmosfere saldığı zehirli gazların hava kirliliği yarattığı gerekçesi ile 2035 yılından itibaren yeni benzinli, dizel ve hibrit otomobillerin satışlarına yasak getirileceği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ön ayak olduğu düzenleme Kasım ayında Glasgow'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndan masaya getirilecek.

SÜREÇ 2015'TE BAŞLADI

İngiltere'nin kararı, 2015'te patlak veren dizel skandalı sonrası ülkelerin attığı adımların son halkasını oluşturuyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in dizel motorlu otomobillerinde emisyon değerlerini düşük gösteren hileli bir yazılım kullandığını kabul etmesi ve diğer markaların da aynı uygulamaları tercih ettiğinin anlaşılması, tüm dünyada otomotivlerin yarattığı çevre kirliliğine karşı bir farkındalık yarattı.

Skandalın patlak vermesinden sonra, üreticiler sıfır emisyon yaratan elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına milyarlarca dolarlık bütçe ayırırken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın bir çok noktasında dizel otomobillerin kent merkezlerine girişi yasaklandı.

Son olarak, Fransa'nın 2040 ve Norveç'in de 2025 yılından itibaren fosil yakıtlı otomobillerin satışına yasak getirecek olması ise, ülkelerin konu hakkında aldığı son aksiyonlar olarak göze çarpıyor.

Bu kapsamda, İngiltere'nin 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip otomobil satışını yasaklamaya hazırlanması, bu alanda atılan ilk adım olmasa da domino etkisini devam ettirmesi bakımından dikkate değer.

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