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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İngiltere-Fransa arasında balıkçılık krizi: Fransa tehdit etmişti, İngiltere'den yeni adım!
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İngiltere-Fransa arasında balıkçılık krizi: Fransa tehdit etmişti, İngiltere'den yeni adım!

İngiltere-Fransa arasında Manş Denizi’ndeki Jersey Adası açıklarında avlanma hakları konusunda anlaşmazlık devam ederken, İngiltere adaya gönderdiği 2 devriye gemisini geri çağırdı.

SON DAKİKA: İngiltere-Fransa arasında balıkçılık krizi: Fransa tehdit etmişti, İngiltere'den yeni adım!
AA

İngiliz hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'e gönderildiği ve bunun "ihtiyati bir önlem" olduğu belirtildi.

İngiliz basını, gemilerin İngiltere'ye yaklaşık 85 mil uzaklıktaki adaya perşembe günü varmasının beklendiğini yazarken, Başbakan Boris Johnson'ın Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüştüğü ve adaya olan "sarsılmaz desteğinin" altını çizdiği ifade edildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın görüşmede Jersey ile Fransa arasında balıkçılık sorununda acilen diyaloğa ihtiyaç olduğunu söylediği belirtildi.

Bir ablukanın tamamen haksız olacağını kaydeden Johnson'ın, önlem olarak İngiltere'nin durumu izlemek için iki devriye gemisi göndereceği, İngiltere ve Jersey hükümetlerinin bu konuda yakın çalışmaya devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.

FRANSA TEHDİT ETMİŞTİ

Sorun, Jersey'nin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.

Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

AB'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB),İngiltere ve Fransa arasında balıkçılık nedeniyle başlayan gerilimde taraflara itidal çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Vivian Loonela, günlük basın toplantısında, İngiltere ve Fransa arasında donanma gemilerinin gönderilmesiyle tırmanan balıkçılık sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz makamların, Jersey karasularında 1 Mayıs tarihinden itibaren 41 AB gemisine balıkçılık ruhsatı verdiğini anımsatan Loonela, "İngiltere, bu lisanslara ilave koşullar getirdi. Bunun, AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hükümlerine uymadığı görüşündeyiz." diye konuştu.

Loonela, anlaşma şartlarına göre AB gemilerinin İngiltere karasularında avlanma iznine ilave koşulların bilimsel biçimde ve ayrımcılık yapılmadan getirilebileceğini anlattı.

İngiltere makamlarına yeni koşulların geçerli olamaması gerektiği görüşünü ilettiklerine işaret eden Loonela, "İngiltere ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Taraflara itidal çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Loonela, söz konusu süreçte AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hükümlerine tamamen uyulması gerektiğini vurguladı.

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