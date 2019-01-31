İngiltere: Fransa kıyılarında bulunan koltuk minderleri, muhtemelen Arjantinli futbolcu Sala'yı taşıyan uçağa ait

Emiliano Sala

İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi (AAIB),Fransa kıyılarında bulunan iki koltuk parçasının muhtemelen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağa ait olduğunu açıkladı. Sala ve pilotu taşıyan uçak 9 gün önce kaybolmuştu.

Koltuk minderleri, Fransa'nın kuzeybatısındaki Surtainville bölgesi yakınlarında bir kumsalda bulundu.

AAIB'den açıklamada, "İlk bulgulara göre, minderler kayıp uçağa ait gibi görünüyor" denildi.

AAIB 4 millik alanı öncelikli araştırma bölgesi ilan etti ve deniz yatağında araştırmaların yürütülmesi için bir de özel araç tahsis etti.

Nantes'dan Cardiff'e gidiyordu

Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes takımından İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Cardiff City'e transfer olmuştu.

Sala, yeni takımına katılmak üzere Cardiff'e gidiyordu.

Arjantinli futbolcunun ailesine WhatsApp'tan bir sesli mesaj gönderip "çok korktuğunu" söylediği belirtilmişti.

Arjantin medyasındaki haberlere göre Sala mesajında, "Uçaktayım, parçalara ayrılacakmış gibi görünüyor" dedi.

Sala'nın bindiği uçağın pilotu olan David Ibbotson, Arjantinli futbolcuyu daha önce de Galler'den Fransa'ya taşımıştı.

'Futbol mafyası araştırılsın'

Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman ise Sala'ya tarifeli bir uçak ayarlamayı teklif ettiklerini fakat Sala'nın özel uçağı tercih ettiğini söyledi.

Sala'nın eski kız arkadaşı Berenice Schkair ise bunun bir kaza olmadığını öne sürerek, "Futbol mafyası araştırılsın" dedi.

27 yaşındaki Victoria's Secret modeli Instagram hesabında, "Futbol mafyasını araştırın çünkü ben bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 13 gol atmıştı

28 yaşındaki Emiliano Sala, Cardiff City'nin tarihindeki en pahalı transferiydi.

Cardiff City, 19 Ocak'ta duyurduğu transfer için Fransız kulübü Nantes'a 15 milyon sterlin (yaklaşık 104 milyon Türk lirası) bonservis ücreti ödemiş ve onunla 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fransa Birinci Ligi'nin (Ligue 1) son yıllardaki en önemli golcüleri arasında yer alan Sala bu sezon da Nantes formasıyla lig ve kupa maçlarında 13 gol atmıştı.

Emiliano Sala, bu sezon Ligue 1'de 12 golle Kylian Mbappe, Edison Cavani, Nicolas Pepe ve Neymar'ın ardından gol krallığında 5. sıradaydı.

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