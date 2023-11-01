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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere Futbol Federasyonu, "nehirden denize" ifadesinin kullanılmasını istemiyor - Futbol Haberleri

        İngiltere Futbol Federasyonu, "nehirden denize" ifadesinin kullanılmasını istemiyor

        İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), futbolcuların sosyal medya hesaplarında "nehirden denize" ifadesini kullanmaması için kulüplere yazı gönderecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 23:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 23:35
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        "Nehirden denize" ifadesi istenmiyor
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        Federasyonun kulüplere tavsiye kararı, Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury'nin sonradan sildiği paylaşımında "nehirden denize" ifadesini kullanmasının ardından geldi.

        Federasyon kaynaklarının basında yer alan açıklamasında, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, bu ifadenin birçok kişi için saldırgan olduğu ve futbolcular tarafından sosyal medya paylaşımlarında kullanılmaması gerektiğini belirtmek için tüm kulüplere yazı göndereceğiz." denildi.

        Açıklamada, "Bu ifadenin bir futbolcu tarafından tekrar kullanılması halinde, nasıl davranmamız ve karşılık vermemiz gerektiği konusunda polisin rehberliğine başvuracağız." ifadesi kullanıldı.

        Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan ifade, Filistin'i desteklemek için kullanılıyor.

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