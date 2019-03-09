SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

İngiltere İçişleri Bakanı Javid, Şamima Begüm'ün bebeğinin ölümü sonrası eleştiriliyor

Sajid Javid, 4 yıl önce IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden 19 yaşındaki Şamima Begüm'ün bebeğinin ölmesinin ardından ülkesinde eleştiriliyor. Begüm'ün aile dostlarından biri, İngiltere'nin, onun çocuğunu koruyamadığını söyledi. İşçi Partisi İçişleri Sözcüsü Diane Abbott, "Masum bir çocuk, İngiliz bir kadının vatandaşlıktan çıkarılması sonucu öldü. Bu, duyarsız ve insanlık dışı bir tavırdır" dedi.

Giriş: 09.03.2019 - 18:02 | Güncelleme:

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, 4 yıl önce IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden 19 yaşındaki Şamima Begüm'ün bebeğinin ölmesinin ardından ülkesinde eleştiriliyor. İngiltere'ye dönmek isteyen Begüm'ün İngiliz vatandaşlığı Javid'in kararıyla iptal edilmişti.

Şamima Begüm'ün aile dostlarından biri, İngiltere'nin, onun çocuğunu koruyamadığını söyledi.

Begüm'ün ailesi, vatandaşlığın iptali kararının gözden geçirilmesini istedi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İçişleri Sözcüsü Diane Abbott da İçişleri Bakanlığı'nın tavrını eleştirdi.

Abbott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kişiyi, devletsiz hale getirmek uluslararası hukuka aykırıdır. Masum bir çocuk, İngiliz bir kadının vatandaşlıktan çıkarılması sonucu öldü. Bu, duyarsız ve insanlık dışı bir tavırdır" dedi.

https://twitter.com/HackneyAbbott/status/1104104541740507138

Yaklaşık iki haftalık bebekte akciğer iltihabı olduğu ve bebeğin Perşembe günü hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Şamima Begüm, 2015'te iki arkadaşıyla birlikte İngiltere'den ayrılarak Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmişti.

Begüm geçen ay Suriyelilerin kaldığı bir mülteci kampında Times gazetesine konuşmuş, "'yeni doğacak bebeğinin ölmesini istemediğini ve bu yüzden İngiltere'ye dönmek istediğini" söylemişti.

Daha sonra BBC'ye de konuşan Begüm, "Suriye'ye gittiğim için pişman değilim ama IŞİD'in yaptığı her şeyi de onaylamıyorum" demişti.

İngiliz hükümeti: Her çocuğun ölümü trajiktir

İngiliz hükümetinden bir sözcü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her çocuğun ölümünün "trajik" olduğunu söyledi.

Sözcü, hükümetin İngiliz vatandaşlarına ısrarla, Suriye'ye gitmemeleri tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid kararına gerekçe olarak önceliğinin, ülkesinin güvenliğini sağlamak olmasını göstermişti.

  • İngiliz vatandaşlığından çıkarılan Şamima Begüm'ün 'Suriye'de doğan bebeği öldü'
  • Şamima Begüm'ün IŞİD üyesi eşi: Benimle Hollanda'ya dönmesini istiyorum
  • Begüm'ün ablasından mektup: Yeğenimin evine dönmesine yardımcı olun
  • Şamima Begüm doğum yaptı

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
İngiltere İçişleri Bakanı Javid, Şamima Begüm'ün bebeğinin ölümü sonrası eleştiriliyor
İngiltere İçişleri Bakanı Javid, Şamima Begüm'ün bebeğinin ölümü sonrası eleştiriliyor
Dünyanın en ünlü oyuncak bebeği Barbie 60 yaşında
Dünyanın en ünlü oyuncak bebeği Barbie 60 yaşında
Sudan'da El Beşir karşıtı gösteriler: Arap Baharı geri mi geliyor?
Sudan'da El Beşir karşıtı gösteriler: Arap Baharı geri mi geliyor?
Maradona, Küba'da 3 çocuğun babası olduğunu 'kabul edecek'
Maradona, Küba'da 3 çocuğun babası olduğunu kabul edecek
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X