İngiltere İçişleri Bakanı'ndan IŞİD'e katılıp geri dönmek isteyen kız öğrenciye: 'Dönüşünü engelleyeceğiz'

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IŞİD'e katılmak için dört yıl önce İngiltere'den Suriye'ye kaçan ve Times gazetesine verdiği röportajda ülkesine dönmek istediğini söyleyen kız öğrenciyle ilgili İngiltere İçişleri Bakanı "Dönüşünü engelleyeceğiz" dedi.
Bakan Sajid Javid, Times gazetesine açıklamasında "Ülke dışında terör örgütlerini desteklediysen, dönüşünü engellemek konusunda hiçbir tereddüttüm olmayacak" mesajı verdi.
Javid, 19 yaşındaki kız öğrenci Shamima Begum'ün ülkeye dönmesi durumunda ise yargılanması gerektiğini söyledi.
Times'a konuşan Javid şu ifadeleri kullandı:
"IŞİD'e katılmak için İngiltere'yi terk edenlerin ülkemize karşı nefretle dolu olduklarını unutmamalıyız.
"Eğer dönmeyi becerebilirsen, sorgulanmaya, soruşturulmaya ve büyük olasılıkla yargılanmaya hazır olmalısın."
İngiltere İçişleri Bakanı ayrıca, 'İngiltere'ye dönenlerin ülkeye tehdit oluşturmasını önlemenin, İngiliz pasaportlarının iptali ve ülke girişlerinin engellenmesi dahil farklı yolları olduğunu' söyledi.
İngiliz güvenlik yetkilileri terörle mücadele yasasının 'geçici sınır dışında tutma' maddesini de uygulayabilir.
Yasa, bir İngiliz vatandaşının soruşturulmayı, izlenmeyi ve gerekli görüldüğü takdirde radikalleşme karşıtı eğitim almayı kabul etmediği takdirde ülkeye girişinin geçici olarak engellenmesinin önünü açıyor.
Ama terör yasasının eski bağımsız denetçilerinden Lord Alex Carlile, başka bir ülkenin vatandaşlığını almadıysa Shamima Begum'ün İngiltere'ye geri kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Uluslararası yasalar uyarınca bir kişiyi 'devletsiz bırakmak' mümkün değil.
İngiltere'nin başkenti Londra'dan 2015'te ayrılıp IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye giden 3 öğrenciden biri olan 19 yaşındaki Shamima Begum, Times gazetesine pişman olmadığını ama artık İngiltere'ye dönmek istediğini söylemişti.
Begum, 'çöp kutularında kesik başlar' gördüğünü ama gördüklerinin kendisini ürkütmediğini belirtti.
9 aylık hamile olduğunu ve bebeğini İngiltere'de doğurmak istediğini söyleyen Begum, 2 çocuğunun da öldüğünü anlattı.
Begum ayrıca, İngiltere'den beraber kaçtığı diğer iki okul arkadaşından birinin de bombardımanda öldüğünü söyledi. Diğer arkadaşının akıbeti ise belirsiz.
Suriye'ye kaçtıkları Şubat 2015'te, Londra'nın doğusundaki Bethnal Green'de okuyan Begum ve Amira Abase 15, Kadiza Sultana ise 16 yaşındaydı.
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