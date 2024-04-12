Bakanlıktan yapılan son seyahat uyarısında, İsrail'in kuzeyinde Lübnan ve Suriye sınırına, Gazze şeridi çevresindeki bölgelerine ve Filistin'e ait işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeme önerisi yer aldı.

Doğu Kudüs ve Kudüs-Tel Aviv arasındaki otoyol, İsrail'in işaret edilen yerleri dışındaki diğer bölgeleriyle birlikte "mecbur olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiye edilen" alanlar arasında sayıldı.

Uyarıda, insani yardım filosuyla dahi olsa deniz yolundan Gazze'ye girmenin risk taşıdığına, İran'dan İsrail'e saldırı ihtimali bulunduğuna işaret edildi.