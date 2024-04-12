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        Haberler Dünya İngiltere, İran'ın saldırabileceği endişesi nedeniyle İsrailin kuzeyine seyahat edilmemesini tavsiye etti

        İngiltere, İran'ın saldırabileceği endişesi nedeniyle İsrail'in kuzeyine seyahat edilmemesini tavsiye etti

        İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze ile İsrail'in bazı bölgelerine "muhtemel İran saldırısı" nedeniyle seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:13
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        İngiltere'den uyarı: İsrail'e gitmeyin
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        Bakanlıktan yapılan son seyahat uyarısında, İsrail'in kuzeyinde Lübnan ve Suriye sınırına, Gazze şeridi çevresindeki bölgelerine ve Filistin'e ait işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeme önerisi yer aldı.

        Doğu Kudüs ve Kudüs-Tel Aviv arasındaki otoyol, İsrail'in işaret edilen yerleri dışındaki diğer bölgeleriyle birlikte "mecbur olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiye edilen" alanlar arasında sayıldı.

        Uyarıda, insani yardım filosuyla dahi olsa deniz yolundan Gazze'ye girmenin risk taşıdığına, İran'dan İsrail'e saldırı ihtimali bulunduğuna işaret edildi.

        Gazze'de bulunan İngiliz vatandaşlarının derhal Dışişleri Bakanlığı ve İngiliz misyonlarıyla temasa geçmesi gerektiği vurgulanarak ailesi İngiltere'de bulunanlar ile bazı vize sahiplerinin de temasa geçmesi halinde bölgeden çıkarılabileceği kaydedildi.

        Aksi yönde hareket edenlerin hayati sorumluluklarının kendilerine ait olduğu uyarısı yapıldı.

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