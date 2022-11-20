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Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere, İran'la karşılaşacak
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İngiltere, Katar'daki ilk sınavını İran'a karşı verecek

2022 FIFA Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran ile karşılaşacak.

İngiltere, İran'la karşılaşacak

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetecek.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor.

Deneyimli teknik adamın aylardır tartışılan savunma hattı tercihlerinin ardından yarın İran karşısında sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı merak konusu.

Southgate, sakat olmasına karşın sağ bekte Kyle Walker, Manchester United'da fazla şans bulmamalarına karşın da Harry Maguire ve Luke Shaw ısrarını sürdürüyor.

Milli takımın eski yıldızı Wayne Rooney, savunma oyuncularıyla ilgili tartışmaların fazla abartıldığını düşünenlerden. Walker'ın yerine sahaya çıkması beklenen Trent Alexander-Arnold'ın hatalarında Liverpool'un kötü oyununun da payının olduğunu belirten Rooney, topu geriden çıkarma konusunda ise Maguire'e güveni tam.

İngiltere, İran karşısında formda bir Harry Kane ile gol bulmaya çalışacak. Phil Foden, Jude Bellingham ve Bukayo Saka (Raheem Sterling), rakip savunmayı yıpratacak isimler olacak.

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