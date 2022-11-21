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İngiltere - İran | CANLI YAYIN

İngiltere - İran maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! İngiltere, 2022 Dünya Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında İran'la karşı karşıya geliyor. Son iki büyük turnuvada yarı finale ulaşmayı başaran İngilizler bu turnuvaya da galibiyetle başlamak istiyor

İngiltere İran maçı canlı yayın izle! Dünya Kupası İngiltere İran maçı CANLI İZLE TRT 1 HD linki... İngiltere İran ilk 11'ler

2022 FIFA Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran ile karşı karşıya geliyor.

İNGİLTERE - İRAN

SAAT: 16.00
HAKEM: Raphael Claus (Brezilya)
STAT: Uluslararası Halife Stadı
YAYIN: TRT 1

İNGİLTERE: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Mount, Saka, Sterling, Kane
TEKNİK DİREKTÖR: Gareth Southgate

İRAN: Beiranvand, Pouraliganji, Cheshmi, Hosseini, Moharrami, Nourollahi, Karimi, Hajsafi, Mohammadi, Jahanbakhsh, Taremi
TEKNİK DİREKTÖR: Carlos Queiroz

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İNGİLTERE'DE HEDEF ŞAMPİYONLUK

Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor.

KADRO TARTIŞMALARI YAŞANIYOR

Deneyimli teknik adamın aylardır tartışılan savunma hattı tercihlerinin ardından İran karşısında sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı merak konusu.

Southgate, sakat olmasına karşın sağ bekte Kyle Walker, Manchester United'da fazla şans bulmamalarına karşın da Harry Maguire ve Luke Shaw ısrarını sürdürüyor.

Milli takımın eski yıldızı Wayne Rooney, savunma oyuncularıyla ilgili tartışmaların fazla abartıldığını düşünenlerden. Walker'ın yerine sahaya çıkması beklenen Trent Alexander-Arnold'ın hatalarında Liverpool'un kötü oyununun da payının olduğunu belirten Rooney, topu geriden çıkarma konusunda ise Maguire'e güveni tam.

İngiltere, İran karşısında formda bir Harry Kane ile gol bulmaya çalışacak. Phil Foden, Jude Bellingham ve Bukayo Saka (Raheem Sterling), rakip savunmayı yıpratacak isimler olacak.

İRAN'DA BİR KEZ DAHA QUEIROZ DÖNEMİ

İran Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçen Carlos Queiroz, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de İran'la başarı arıyor.

69 yaşındaki deneyimli teknik adam, tarihte kendi ülkesi dışında bir ülkeyi üç farklı Dünya Kupası'na götüren ikinci isim oluyor.

Kolombiya ve Mısır'daki görevlerinden hayal kırıklığıyla ayrılan Queiroz, 100'den fazla maça çıktığı İran'la Brezilya'da 1 puanla grup sonuncusu, Rusya'da ise 4 puanla grup üçüncüsü olarak kupaya veda etti.

KUPA ÖNCESİ MİLLİ TAKIM ÇALKALANDI

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltında öldürülmesinin ardından futbolcuların da protestoları destekleyen eylemlerde bulunmasıyla İran Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi çalkantılı bir dönemden geçti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen İran'ın en önemli futbolcularından Sardar Azmoun, sosyal medya hesabından "En büyük ceza milli takımdan atılmak ama bu İranlı kadınların saçının tek bir teli için bile ödenecek küçük bir bedel." cümlesiyle tepkisini ortaya koyarken, paylaşımını bir süre sonra kaldırdı. Takımdaki bazı futbolcular da profil resmini siyah bir daire yaparak protestolara katıldı.

TAREMI VE AZMOUN İLE GOL ARAYACAK

Queiroz yönetimindeki İran, savunma ve orta sahada sıkıntılar yaşasa da ileri uçta çok etkili golcülere sahip.

Üç sezondur Porto forması giyen 30 yaşındaki Mehdi Taremi, tüm kulvarlarda çıktığı 114 maçta 62 gol attı. Rubin Kazan'dan Bayer Leverkusen'e transfer olan 27 yaşındaki Sardar Azmoun ise fazla şans bulamadığı Alman ekibinde 22 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kariyerini Feyenoord'da sürdüren kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh'ın yanı sıra Ali Gholizadeh ve Mehdi Torabi kanatlarda Queiroz'un kozları olacak.

İran'ın kadrosunda Kayserispor'dan Majid Hosseini ve Ali Karimi de yer alıyor.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • İngiltere ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan İran, Dünya Kupası'nda daha önce Avrupa temsilcileriyle oynadığı sekiz maçta galibiyet alamadı (2B 6M).
  • Dünya Kupası'nda toplamda 16, art arda yedinci kez boy göstermeye hazırlanan İngiltere, turnuva tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.
  • 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde en yüksek gol averajı yakalayan ülke İngiltere'ydi (+36; İngiltere 39-3 Rakipleri).
  • Dünya Kupası'nda attığı son 18 golün 12'sini duran toplardan kaydeden İngiltere, katıldığı son turnuva olan 2018'de gollerinin %75'ini bu şekilde bulmuştu (9/12).
  • Son iki büyük turnuvada yarı finale ulaşmayı başaran tek Avrupa ülkesi İngiltere (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası).

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