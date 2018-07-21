İngiltere: İşadamı Akın İpek, Türkiye'nin iade talebi doğrultusunda gözaltına alındı

Türk işadamı Akın İpek, İngiltere'de gözaltına alındı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin iade talebi doğrultusunda İpek'in gözaltına alındığını doğruladı.

Yapılan açıklamada, İpek'in Türkiye'ye iade talebinin ele alınacağı duruşmanın Eylül ayında görüleceği belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, davanın yargıya intikal etmesi sebebiyle konuyla ilgili daha fazla bir açıklama yapamayacaklarını belirtti; aynı zamanda kefalet koşullarıyla ilgili de bir açıklama yapamayacaklarını söyledi.

İpek'in avukatlarından ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

'Pasaportuna el kondu' iddiası

Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu belirtilen Akın İpek'in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

Bu hafta içinde Habertürk gazetesi, Londra'da mahkemeye çıkarılan İpek'in ev hapsine alındığını ve pasaportuna el konduğunu iddia etmişti.

Akın İpek'in İngiltere'de ev hapsine alındığı ve pasaportuna el konulduğuna yönelik haberlerin ardından, Akın İpek'in yönetiminde bulunduğu İngiltere'deki Koza Ltd. şirketi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Devlet kontrolündeki Türk medyasında çıkan yanlış haberlerin aksine Akın İpek ev hapsine alınmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Koza Ltd., Akın İpek'in İngiltere sınırları içerisinde hareketine yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığını duyurdu.

Akın İpek ise Twitter'dan yazdığı mesajında, "Yoldayım, ev hapsinde değilim. Suçlu hiç değilim. Her vesile ile dünyanın her yerinde pırıl pırıl tertemiz olduğumuzu çok rahat anlatırım. Belgeleri ile ispat ederim. Bu benim kimliğim ve bu kimlik, her yerde geçer." dedi.

Türkiye'de Gülen yapılanması üyesi olmakla suçlanan Akın İpek'e ait olan Koza Altın'a devlet tarafından el konulmuştu.

Koza Altın'ın İngiltere'de sahip olduğu Koza Ltd. ise faaliyetine devam ediyor.

Türkiye'nin Akın İpek'i Koza Ltd.'nin direktörlüğünden çıkarmak için İngiltere'de yürüttüğü hukuki süreç de sürüyor.

Akın İpek'in başında olduğu Koza-İpek Holding'e Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, şirkete 25 Ekim 2015'te kayyum atanmıştı.

Çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak Akın İpek'in operasyon öncesinde İngiltere'ye gitmesi dolayısıyla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi iade talepnamesi hazırlayarak İngiltere'ye gönderdi.

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