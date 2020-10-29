İngiltere İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliğini askıya aldı

İngiltere'de ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturmada, lider olduğu dönemde partinin "hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulması" üzerine parti üyeliği askıya alındı.

İngiltere'deki insan hakları ihlallerini denetleyen Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, Yahudi düşmanlığı içeren ırkçılığa karşı tavır almada İşçi Partisi'nin "ciddi kusurları olduğu" sonucuna vardı.

Komisyon ayrıca, Yahudi düşmanlığı ile ilgili gündeme getirilen şikayetlerin ele alınması sürecinde Corbyn'in ofisinin "siyasi müdahalede" bulunduğunu kaydetti.

Corbyn, İşçi Partisi içinde anti-Semitizmin (Yahudi düşmanlığı) "ciddi biçimde abartıldığını" ifade etti.

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada Corbyn hakkında soruşturma açılacağı, soruşturma tamamlanana kadar eski liderin üyeliğinin ise askıya alınacağı belirtildi.