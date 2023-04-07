Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İngiltere
ABONE OL

İngiltere Kadın Futbol Takımından tarihte bir ilk!

İngiltere, Brezilya'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek kadın futbol takımları için ilk kez düzenlenen Finalissima'nın sahibi oldu

İngiltere Kadın Futbol Takımından tarihte bir ilk!
HABERTURK.COM

Dün gece Wembley stadında oynanan maçta, normal süre berabere biterken Finalissima Kupası penaltılarla sahibini buldu.

23. Dakikada Ella Toone'nin İngiltere'yi öne geçiren golü atmasıyla İngilizler devre arasını 1-0 önde tamamladı.

90. Dakikada ise Brezilya'dan Andressa da Silva'nın golüyle maçta normal süre 1-1 berabere tamamlandı.

Uzatma dakikalarında da gol çıkmayan karşılaşma, penaltı atışlarıyla sonlandı.

Brezilya'nın 2 penaltı kaçırması ve İngilizlerin de 5 penaltı'nın 4'ünü gole çevirmesiyle kupanın sahibi İngiltere oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta yükselişin sırrı: Transferde nokta atışı!
FUTBOL Beşiktaş'ta yükselişin sırrı!
Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!
FUTBOL Fenerbahçe'nin zafer gecesi!
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı!
FUTBOL ''Jesus'tan hesap sordular''
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan istifa açıklaması! - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Jorge Jesus'tan istifa açıklaması!
Mauro Icardi kararını açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?
FUTBOL Ve kararını açıkladı!
Galatasaray bugün sahaya iniyor
FUTBOL Galatasaray bugün sahaya iniyor
Avrupa devleri Efe Sarıkaya'nın peşinde!
FUTBOL Avrupa devleri Efe'yi istiyor!
Trabzonspor, kötü gidişata Kasımpaşa maçında dur demek istiyor!
FUTBOL Trabzonspor, kötü gidişata dur demek istiyor!
Engin Baytar, Cüneyt Çakır olayındaki detayı ilk kez anlattı: "Fatih Terim'e..."
FUTBOL O anları ilk kez anlattı!
Toulouse, Fransa Kupası'nda adını finale yazdırdı
FUTBOL Toulouse, Fransa Kupası'nda finalde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.