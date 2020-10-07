İngiltere koronavirüs kısıtlamalarında trafik ışığı yöntemi tartışılıyor

İngiltere'de yükselen koronavirüs kısıtlamalarına yönelik olarak hangi önlemlerin alınacağına dair tartışmalar sürüyor.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon bugün alınacak yeni önlemleri açıklayacak.

Ancak Sturgeon ülkenin mart ayındaki gibi katı kısıtlamalara geri dönmeyeceğini vurguladı.

İskoçya'nın açıklayacağı önlemler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da yapacağı açıklamayı etkileyebilir.

İngiltere'de artan koronavirüs vakalarına karşı hükümetin nasıl bir mücadele yürütmesi gerektiği konusunda görüş ayrılıkları var.

Basında yer alan haberlere göre Johnson'ın trafik ışıkları gibi üç aşamalı bir kapama planı açıklayacağı belirtiliyor.

Ancak İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın itirazları bu planın ertelenmesine neden olabilir.

Sunak, hangi şehirlerin ve bölgelerin kırmızı ışık önlemleri arasında yer alacağına kendisinin, Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın içinde yer alacağı bir komite tarafından karar verilmesi gerektiği yönünde ısrarcı.

Bu plan kabinede yer alan bakan Michael Gove'u devre dışı bırakmak üzerine kurulu.

Sunak'ın böylece daha sıkı koronavirüs önlemlerinden yana olan Gove ve Hancock tarafından komitede çoğunluk oluşturulmasının önüne geçmeyi planladığı belirtiliyor.

Publar ve restoranlar kapanabilir

Kırmızı ışık kapsamında alınacak önlemlerin ne olacağına da henüz tamamen karar verilmiş değil.

İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Liverpool, Manchester ve Newcastle gibi şehirlerde pubların ve restoranların kapanması da ele alınan planlar kapsamında.

Ancak Sunak'ın bu şehirlerde nasıl bir kurtarma paketi oluşturması konusunda henüz bir çözümünün olmadığı aktarılıyor.

Bazı dükkanların da kapatılabileceği, ancak okulların ve işyerlerinin açık kalması değerlendiriliyor.

İskoçya hükümetine danışmanlık yapan St Andrews Üniversitesi'nden Prof Stephen Reicher, eğer şimdi bir önlem alınmazsa mart ayındaki sokağa çıkma kısıtlamalarının ekim ayının sonunda geleceğini söylüyor.

Guardian'a konuşan Reicher, şu anki vaka sayısının Mart'taki zirvenin yüzde 10 seviyesinde olduğunu; ancak yayılma hızının iki katına çıktığını aktardı.

Bu yüzden Reicher'a göre eğer şimdi önlem alınırsa durumu tersine çevirmek için halen vakit var.

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı bir günde yaklaşık yüzde 25 arttı.

Ülkede pazar günü 478 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu, Haziran başından bu yana en yüksek oran. Cumartesi günü hastaneye kaldırılan kişi sayısı 386'ydı.

Salı günü ise 14.542 yeni koronavirüs vakası açıklandı. Koronavirüs vaka sayısı iki hafta içerisinde üçe katlandı.