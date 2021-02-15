İngiltere karantinadan çıkmanın yolunu arıyor! 0:00 / 0:00

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İngiltere'de yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez karantina ilan edilmişti. Şubat ayının ortasına kadar sürmesin planlanan karantinanın vakalarda artışın sürmesi sebebiyle nasıl sonlanacağı bilinmiyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Başbakan Boris Johnson bu hafta İngiltere'nin karantinadan mümkün olan en kısa sürede çıkabilmesi için değerlendirmelerde bulunacak. Ancak halen tespit edilen vaka ve can kaybı sayısı yüksek" dedi.

Verileri izleyeceklerini belirten Hancock, "Herkes hızlı bir şekilde karantinanın bitmesini istiyor ancak en önemli bunu güvenli bir şekilde yapmak" ifadelerini kullandı.

Hızlı ve güvenli bir şekilde karantinayı sonlandırmak istediklerini söyleyen Hancock, " Bizim kararımız bu hafta verilere bakmak, Başbakan Johnson'dan ayın 22'sinde yol haritasını açıklayacaktır" açıklamasında bulundu.

Öte yandan İngiltere'de son 24 saatte 10 bin 292 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, koronavirüs sebebiyle 258 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar virüs sebebiyle 117 bin 166 kişi hayatını kaybetti, 4 milyonu aşkın koronavirüs vakası tespit edildi.