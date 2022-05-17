İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den Londra'da adının verildiği metroya sürpriz ziyaret

Metro hattına Kraliçe'nin adı verildi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, başkent Londra'da kendi adını taşıyan metro hattının açılışı öncesinde bir tren istasyonuna sürpriz bir ziyaret yaptı.

İnşaatı tamamlanan ve 24 Mayıs'ta hizmete girmesi beklenenen Elizabeth Hattı'nın duraklarından olan Paddington İstasyonu'na sarı paltosu ve şapkasıyla gelen Kraliçe'yi burada Başbakan Boris Johnson ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan karşıladı.

Kraliçe istasyona en küçük oğlu Prens Edward'la geldi.

Zaman zaman hareket etme güçlüğü yaşadığı belirtilen 96 yaşındaki Kraliçe, geçen hafta parlamentoda yeni yasama yılının açılışına katılamamıştı.

2'nci Elizabeth, iki hafta sonra tahta çıkışının 70'nci yılını kutlayacak.

Kraliçe'nin istasyona yaptığı ziyaret daha önceden duyurulmamıştı. Fakat, bugün ziyaretten önce etkinliği organize edenlerin bilgilendirildiği açıklandı.

Kraliçe'ye metro kartı hediye edildi.

The Queen officially opened London's new Elizabeth line - although the public will have to wait until 24 May

İstasyona en küçük oğlu Wessex Kontu Prens Edward'la gelen Kraliçe, 10 dakika süren ziyaretinde metro hattı hakkında bilgi aldı.

İstasyondaki görevliler, kraliçeye bir metro kartı hediye etti ve kartın nasıl çalıştığını anlattı.

2'nci Elizabeth'in kraliyet konutları dışında bu yıl katıldığı tek halka açık etkinlik, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için Mart ayında düzenlenen şükran töreni oldu.