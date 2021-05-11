İngiltere Kraliçesi, hükümetin yeni yasama dönemi programını açıkladı

AA

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümetince hazırlanan yeni yasama dönemi programını okudu.

Sözlerine hükümetinin önceliğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "ülkeyi eskisinden daha güçlü, daha sağlıklı ve daha müreffeh yapacak ulusal bir iyileşmeyi sağlamak olduğunu" belirterek başlayan 2. Elizabeth, bunu başarmak için hükümetin ülkenin tüm bölgelerinde fırsatları artıracağını, istihdamı, işletmeleri ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

Aşılama programının devam edeceği ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için ek finansman sağlanacağını belirten İngiltere Kraliçesi, hükümetin kanser gibi hastalıklara karşı yeni tedavilere öncülük edeceğini açıkladı.

Hükümetin ülke genelinde ekonomik bağları güçlendireceği, ulusal altyapıya yatırım yapacağı ve 5G mobil kapsama alanını genişleteceğini vurgulayan 2. Elizabeth, bakanların, salgın sırasında öğrenim kayıplarıyla ilgileneceğini, her çocuğun kaliteli bir eğitim almasını ve potansiyelini gerçekleştirebilmesini sağlayacağını kaydetti.

- Birleşik Krallık'ın bütünlüğü

İngiltere Kraliçesi, hükümetin ırksal ve etnik eşitsizlikleri gidermek için önlemler alacağını duyurdu.

Hükümetin çevreyi korumak için yeni yeşil endüstrilere yatırım yapacağını ifade eden 2. Elizabeth, ülkenin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeye kararlı olduğunu belirtti.

"Hükümetim demokrasiyi ve anayasayı güçlendirecek ve yenileyecek." diyen İngiltere Kraliçesi, ifade özgürlüğünün korunması ile yürütme, yasama ve yargı arasındaki güç dengesinin sağlanması için düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

Bakanların, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık'ın gücü ve bütünlüğünü destekleyeceğini dile getiren 2. Elizabeth, Kuzey İrlanda'daki hükümeti güçlendirecek önlemler alınacağını duyurdu.

- "Düşmanca faaliyetlere karşı yasal düzenlemeler"

Hükümetin vatandaşlarının güvenliğini artıracağını kaydeden İngiltere Kraliçesi, şiddet içeren suçlarda cezaların artırılacağını, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele edileceğini söyledi.

2. Elizabeth, hükümetin çocuklar başta olmak üzere herkes için internet güvenliğini sağlamaya öncülük edeceğini belirtti.

Bakanların ordunun modernizasyonu programlarını ilerleteceği ve ülkenin NATO'ya bağlılığını güçlendireceğini ifade eden İngiltere Kraliçesi, "Yabancı devletlerin düşmanca faaliyetlerine karşı yasal düzenlemeler yapılacak." dedi.

- Kraliçe'ye oğlu eşlik etti

Genelde Buckingham Sarayı'ndan atlı arabanın içinde ve Kraliyet atlıları eşliğinde çıkıp Westminster'daki tarihi parlamento binasına gelen Kraliçe 2. Elizabeth, bu kez otomobili tercih etti.

Eşi Prens Philip geçen ay öldükten sonra ilk kez bir etkinliğe katılan Kraliçe 2. Elizabeth'e Lordlar Kamarasında oğlu Prens Charles eşlik etti.

- Sembolik tören

İngiltere'de Kraliçenin yeni yasama dönemlerinin başında parlamentoya giderek hükümetin bir yıllık programını özetlediği konuşması sembolik bir törenle gerçekleştiriliyor.

Buckingham Sarayı'ndan gelen Kraliçe ve kendisine eşik eden kişinin Lordlar Kamarasındaki tahtlara oturmasının ardından, Kraliyet yetkilisi parlamentonun alt kanadı olan ve bakanlar ile milletvekillerinin bulunduğu Avam Kamarasına giderek, milletvekillerini Lordlar Kamarasına, Kraliçeyi dinlemeye davet ediyor.

Bu davette Kraliçenin temsilcisi, milletvekillerini çağırmak için Avam Kamarasına doğru yürüyor ancak kamaranın kapısı Kraliyet temsilcisinin yüzüne kapanıyor, temsilci ise kapıyı üç kez çalıyor. Bunun üzerine kapı açılıyor ve Kraliçenin asası alınarak, Lordlar Kamarasına geçiliyor.

Tören, parlamentonun ve siyasetin monarşiden bağımsızlığını simgeliyor. Kraliçenin parlamentoda bulunduğu süre boyunca ise tarihi Westminster Sarayı'nda Birleşik Krallık bayrağı yerine monarşinin bayrağı dalgalanıyor.

- Keçi derisinden kap ve parşömen kağıdı

Başbakan ve milletvekillerinin Lordlar Kamarasına geçmesinin ardından ise Kraliçe 2. Elizabeth konuşmasına başlıyor. Kraliçenin konuşmasını okuduğu kağıt, parşömen kağıdına el yazısıyla yazılıyor ve mürekkebinin kuruması en az üç gün sürüyor. Konuşmanın kitapçığı ise keçi derisinden yapılmış kap içinde taşınıyor.

İngiltere'de tasarıların yasalaşması için Kraliçenin onayı gerekiyor. 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in konuşmasını çok sayıda lord, bakan, milletvekili ve diplomat dinliyor. Törenin sonunda ise Kraliçe Buckingham Sarayı'na dönüyor.