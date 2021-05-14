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İngiltere'de Boris Johnson'un 535 sterlinlik borç tartışmaları devam ediyor

İngiltere Başbakanlık Ofisi, Başbakan Boris Johnson hakkındaki borç hükmüne ilişkin kararının bozulduğunu açıkladı resmi belgelere göreyse borç hâlâ ödenmedi.

İngiltere'de Boris Johnson'un 535 sterlinlik borç tartışmaları devam ediyor
Reuters

İngiltere’de mahkeme Başbakan Boris Johnson’un daire tadilatı ve tatil masraflarının özel bağışlarla finanse edildiği iddiasının ardından Johnson’un 535 sterlinlik, yaklaşık 6350 TL’lik borcunu ödemediğine ilişkin karar verildiği açıklanmıştı.

Dün yapılan açıklamada mahkemenin borç hükmünü iptal ettiği ve mahkemeden davanın seyrinin değiştirme hamlesi geldiği açıklandı. Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin borç hükmü kararını bozduğu ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Başbakanın kişisel harcamalarını, özel bağışlarla finanse etmesine yönelik iddialarla başlayan tartışmada, İngiltere Seçim Komisyonu konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

İngiltere’de Başbakanlık Ofisi’nden yapılan bu açıklama, Reuters tarafından doğrulanamadı. Reuters borç kararının bir orijinal nüshasına ulaştı. 26 Ekim’de verilen borç hükmü kapsamında borcun kısmen veya tamamen ödenmediğini belirtti. Kayıtlarda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un daire tadilatı ve tatil masraflarının özel bağışlarla finanse edildiği iddiasının kim tarafından yapıldığını görülmediği aktarıldı.

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