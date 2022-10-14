İngiltere Maliye Bakanı görevden alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İngiltere Maliye Bakanı görevden alındı

Tartışmalı bir vergi indirimi planına imza atan İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwartengin görevden alındı. 45 milyar sterlinlik paketin dış borcu artıracağı endişesiyle dolar/sterlin 1.04'ün altına gerileyerek tarihi dibini görmüştü. Kwartengin 6 Eylül'de göreve başlamıştı

İngiltere Maliye Bakanı görevden alındı
İngiltere Maliye Bakanı görevden alındı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İngiliz basını İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwartengin görevinden alındığını bildirdi. 6 Eylül'de göreve başlayan Kwartengin sadece 5 hafta bakanlık koltuğunda oturabildi.

Kwartengin 23 Eylül'deki bütçe sunumunda 45 milyar sterlinlik vergi indirimine gidileceğini belirtmiş, indirimlerle oluşacak açığın borçlanarak finanse edileceği bilgisini vermişti.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına giderken dış borcu artıracağı öngörülen söz konusu plan piyasalar tarafından olumsuz karşılandı. Söz konusu sunum öncesi 1.13 seviyesinde olan sterlin/dolar açıklamanın ardından 1.0350 ile tarihi dibini görmüştü.

IMF'DEN ELEŞTİRİ

IMF'den söz konusu mali paketle ilgili yapılan açıklamada, "İngiltere dahil birçok ülkede yüksek enflasyon baskısı göz önüne alındığında, bu noktada büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketler önermiyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkede açıklanan büyük mali paketin, ailelerin ve işletmelerin enerji şokuyla başa çıkmalarına yardımcı olmayı, vergi indirimleri ve tedarik önlemleri yoluyla büyümeyi artırmayı amaçladığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, ancak maliye politikasının para politikasına zıt amaçlarla işlememesinin önemli olduğu vurgulandı.

FITCH GÖRÜNÜMÜ NEGATİFE ÇEVİRDİ

Bunun üzerine 6 Ekim'de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Fıtch tarafından yapılan açıklamada Ülkede yeni hükümetin ekonomik stratejisinin bir parçası olarak açıklanan mali paketin orta vadede mali açıklarda önemli bir artışa neden olacağı belirtildi.

'FELAKETE GÖTÜREBİLİR'

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire de İngiltere'nin ekonomisinden endişeli olduğunu belirterek, hükümetin 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren düzenlemesi için "İngiltere'yi felakete götürebilir" değerlendirmesinde bulundu

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arçelik sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçti
İŞ-YAŞAM Arçelik sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçti
7 bin depozito iade noktası hizmete girecek
İŞ-YAŞAM 7 bin depozito iade noktası hizmete girecek
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ağustosta azaldı
İŞ-YAŞAM Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması: "Farklı bir çalışma olacak"
İŞ-YAŞAM "Uluslararası gaz merkezi için çalışmalar başladı"
Brand Week Istanbul’un programı belli oldu!
İŞ-YAŞAM Brand Week Istanbul’un programı belli oldu!
Son dakika: Tarımda üretici enflasyonu yüzde 156'ya çıktı
İŞ-YAŞAM Tarımda üretici enflasyonu yüzde 156
ABD'de sosyal güvenlik yardımlarına enflasyon nedeniyle "41 yılın en yüksek artışı" yapılacak
İŞ-YAŞAM Yardımlarda 41 yılın en yüksek artışı
Bakan Nebati yatırımcı forumuna katıldı
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati yatırımcı forumuna katıldı
E-ticaret yasası neleri değiştirecek! Sektör temsilcileri ne dedi?
İŞ-YAŞAM E-ticaret yasası neleri değiştirecek?
Adnan Menderes Havalimanı, Eylül ayında 1 milyon yolcuyu ağırladı
İŞ-YAŞAM Eylül ayında 1 milyon yolcuyu ağırladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.