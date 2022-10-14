İngiltere Maliye Bakanı görevden alındı 0:00 / 0:00

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İngiliz basını İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwartengin görevinden alındığını bildirdi. 6 Eylül'de göreve başlayan Kwartengin sadece 5 hafta bakanlık koltuğunda oturabildi.

Kwartengin 23 Eylül'deki bütçe sunumunda 45 milyar sterlinlik vergi indirimine gidileceğini belirtmiş, indirimlerle oluşacak açığın borçlanarak finanse edileceği bilgisini vermişti.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına giderken dış borcu artıracağı öngörülen söz konusu plan piyasalar tarafından olumsuz karşılandı. Söz konusu sunum öncesi 1.13 seviyesinde olan sterlin/dolar açıklamanın ardından 1.0350 ile tarihi dibini görmüştü.

IMF'DEN ELEŞTİRİ

IMF'den söz konusu mali paketle ilgili yapılan açıklamada, "İngiltere dahil birçok ülkede yüksek enflasyon baskısı göz önüne alındığında, bu noktada büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketler önermiyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkede açıklanan büyük mali paketin, ailelerin ve işletmelerin enerji şokuyla başa çıkmalarına yardımcı olmayı, vergi indirimleri ve tedarik önlemleri yoluyla büyümeyi artırmayı amaçladığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, ancak maliye politikasının para politikasına zıt amaçlarla işlememesinin önemli olduğu vurgulandı.

FITCH GÖRÜNÜMÜ NEGATİFE ÇEVİRDİ

Bunun üzerine 6 Ekim'de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Fıtch tarafından yapılan açıklamada Ülkede yeni hükümetin ekonomik stratejisinin bir parçası olarak açıklanan mali paketin orta vadede mali açıklarda önemli bir artışa neden olacağı belirtildi.

'FELAKETE GÖTÜREBİLİR'

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire de İngiltere'nin ekonomisinden endişeli olduğunu belirterek, hükümetin 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren düzenlemesi için "İngiltere'yi felakete götürebilir" değerlendirmesinde bulundu