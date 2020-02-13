AFP Sajid Javid

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti. BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, Sajid Javid'den, tüm danışmanlarını görevden almasının istendiğini bildirdi. Laura Kuenssberg, ancak bu koşulla görevini sürdürebileceği söylenen Javid'in talebi reddettiğini ve istifa kararı aldığını aktardı.

https://twitter.com/bbclaurak/status/1227923199528185857

Javid'in yerine Rishi Sunak'ın Maliye Bakanı olarak atanması bekleniyor.

Daha önce İçişleri Bakanı olan Javid, Boris Johnson'ın Temmuz 2019'da Muhazafakar Parti'nin lideri seçilen ve İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson tarafından Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

Muhazafakar Parti'nin genel başkan adayları arasında da olan Javid, Johnson'ın 12 Aralık 2019'daki seçim zaferi sonrası yeniden aynı göreve getirilmişti.

Johnson ise bugün kabinesinde bazı değişiklikler yapmıştı.