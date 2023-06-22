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İngiltere Merkez Bankası, faizi 50 baz puan artırarak yüzde 5'e çıkardı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltti

İngiltere Merkez Bankası, faizi 50 baz puan artırarak yüzde 5'e çıkardı
AA

BoE'nin Para Politikası Kurulu karar metnine göre, Para Politikası Kurulu'nun 7 üyesi 50 baz puan artışı yönünde oy kullanırken, iki üye faizin yüzde 4,50'de tutulması yönünde görüş bildirdi.

Böylece, BoE politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltti. Bu artışla, BoE, enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den bu yana uyguladığı sıkılaşma politikası kapsamında üst üste 13'üncü kez faiz artışmış oldu.

BoE'nin 50 baz puan artışına ilişkin beklenti, dün açıklanan enflasyon verileri sonrasında güçlenmişti.

Para Politikası Kurulu karar metninde, bankanın faiz oranlarındaki artışların etkisini yakından izlediği kaydedildi.

Metinde, ülkedeki enflasyonun marttaki yüzde 10,1 seviyesinden nisanda yüzde 8,7'ye gerilediği ve mayısta da bu seviyede kaldığı anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu oran bizim mayıs raporumuzdaki beklentimizin yüzde 0,3 puan üzerinde. Hizmet sektörü enflasyonu yüzde 7,4 ile beklentilerin üzerinde gelirken, çekirdek enflasyon da beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bu yıl boyunca enerji fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle enflasyonun önemli ölçüde düşmesini bekliyoruz. Hizmet sektörü enflasyonunun ise kısa vadede değişmeyeceğini öngörüyoruz. Çekirdek enflasyonda bu yıl sonuna doğru tedarik zincirindeki iyileşmelerle önemli ölçüde düşüş bekliyoruz. Gıda enflasyonunda da önümüzdeki aylarda gerileme öngörüyoruz."

Bankanın yüzde 2 enflasyon hedefinin net olduğu kaydedilen metinde, kurulun yurt içi fiyatları ve ücretlerde dış maliyet şoklarının yarattığı ikincil etkilerin ortadan kalkmasının "ortaya çıkmasından daha uzun süreceğinin" farkında olduğu ifade edildi.

Metinde, son veriler kapsamında iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve talebin güçlü seyretmesine bağlı olarak enflasyonda daha ısrarcı olabileceğine yönelik haberler anımsatılarak, "Bu toplantıda kurul bankanın faiz oranlarını 50 baz puan artırarak yüzde 5'e çekme yönünde oy kullandı. Kurul, ısrarcı enflasyonun ekonomideki etkilerini yakından izlemeye devam edecek. Enflasyonist baskıların ısrarcı kalmaya devam etmesi durumunda, para politikasında daha fazla sıkılaşma gerekecektir." denildi.

BoE, enflasyonu düşürmek amacıyla Aralık 2021'den beri para politikasında sıkılaşma uygulamaya başlamıştı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, enflasyonu bu yıl sonu itibarıyla yüzde 5'e indirmeyi taahhüt ederken, BoE'nin nihai hedefi enflasyonu yüzde 2'ye çekmek ve bu seviyede tutmak.

BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararına ilişkin, ekonominin beklenenden iyi performans sergilediğini ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun zor olduğunu biliyoruz. Birçok insanın mortgage ve kredilerle ilgili anlaşılabilir endişeleri olduğunu biliyoruz. Ancak, şu an faiz oranlarını yükseltmezsek, sonrasında durum çok daha kötü olabilir. Enflasyonu yüzde 2'ye çekme hedefimize bağlıyız ve bunu başarmak için gerekli adımları atacağız."

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