İngiltere'nin Birmingham kentinde 5 camiye saldırı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İngiltere'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde, gece saatlerinde beş cami şiddet eylemlerinin hedefi oldu.
Kent polisine yerel saatle sabaha karşı 02.30'da gelen ihbarda, bir adamın elindeki balyozla caminin camlarını kırdığı bildirildi.
45 dakika sonra Erdington'daki bir diğer camide de benzer bir saldırının düzenlendiği ihbarı yapıldı.
Yerel saaatle sabah 10.00'a kadar üç ayrı belediyenin sınırlarında daha camilere zarar verildiği açıklandı.
İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, saldırıların "derin bir endişe ve üzüntü yarattığını" söyledi.
West Midlands Emniyeti, şiddet olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya terörle mücadele şubesi ekiplerinin de dahil edildiğini duyurdu.
Saldırıya uğrayan camilerden Witton İslam Merkezi'nin sözcüsü, gece saat 01.30 sıralarında pencereleri kıran bir adamın güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındığını söyledi.
Toplamda altı pencerenin olayda zarar gördüğü açıklandı.
https://twitter.com/CllrMajid/status/1108635743709265920
Hodge Hill Meclis Üyesi Majid Mahmood, Twitter üzerinden paylaştığı video ile camide meydana gelen hasarı görüntüledi.
Birmingham Meclis Üyesi John Cotton da 'iğrenç' olarak tanımladığı olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Birmingham'ı temsil etmeyen bu serseriler bizi ayıramayacak" ifadesini kullandı.
West Midlands Emniyet Müdürü Dave Thompson ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm polis gücü sorumluları yakalamak için birlikte çalışıyor" dedi.
Birmingham Camiler Konseyi'nden yapılan açıklamada da "Nefret/terör eylemleri karşısında dehşete düştük" denildi.
İngiltere'nin en büyük ikinci kenti olan Birmingham'da nüfusun yaklaşık dörtte biri Müslüman.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.