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İngiltere'nin Bristol kentindeki protestolarda iki polis yaralandı

İngiltere'nin Bristol kentinde, güvenlik güçlerinin protesto gösterileriyle ilgili yetkilerinin değiştirilmesini öngören yeni yasa tasarısına karşı düzenlenen eylemlerde en az iki polis memurunun yaralandığı açıklandı.

İngiltere'nin Bristol kentindeki protestolarda iki polis yaralandı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

İngiltere'nin Bristol kentinde, güvenlik güçlerinin protesto gösterileriyle ilgili yetkilerinin değiştirilmesini öngören yeni yasa tasarısına karşı düzenlenen eylemlerde en az iki polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Protestocular, kent merkezindeki bir polis karakoluna girmeye çalıştı ve kalabalığın üzerine havai fişekler attı. Ayrıca duvarlara hakaret ve küfür içeren çeşitli çizimler yapıldı.

Avon ve Somerset Emniyet Müdürlüğü, gösterilerin "barışçıl protestolar" olarak başladığını ancak daha sonra "küçük bir azınlık tarafından şiddet içeren bir kargaşaya dönüştürüldüğünü" söyledi.

Açıklamada, iki polis aracının ateşe verildiği, bir polis karakolunda hasarın meydana geldiği, bir polis memurunun kolunun kırıldığı ve diğerinin de kaburgalarının kırıldığı belirtildi.

- Reuters

İçişleri Bakanı Priti Patel olayları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Patel, "Bir azınlığın haydutluğuna ve kargaşa yaratmasına asla müsamaha gösterilmeyecek. Polis memurlarımız, hepimizi korumak için kendilerini tehlikeye atıyorlar" dedi.

Protesto gösterilerini takip eden BBC muhabiri Joanna Prior, gösterilerin sakin başladığını ancak toplanan kalabalığın daha sonra dağılmaya başladığını ve küçük bir azınlığın eylemlere devam etmesiyle şiddet olaylarının yaşandığını aktardı.

Bristol'ın kuzeybatı bölgesinin İşçi Partili milletvekili Darren Jones, yaşanan olayların "hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Jones, "Barışçıl protesto eylemlere düzenleme hakkını polis araçlarını ateşe vererek veya binaların üzerine çizimler yaparak savunamazsınız" dedi.

- Reuters

İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard'ın Mart ayı başında akşam saatlerinde evine yürürken kaçırılarak öldürülmesinin ardından kadına karşı şiddeti protesto etmek için toplanan kalabalığa polis müdahalesi tartışma yarattı.

Bu tartışmaların ardından hükümet kolluk kuvvetleriyle ilgili kapsamlı bir yasa hazırladı. Bu yasa içerisinde polisin kalabalık toplantı, gösteri ve eylemlerle ilgili yetkilerini somutlaştıran bazı düzenlemeler de yer alıyor.

Halihazırda geçerli olan düzenlemelere göre, polisin bir protesto eyleminin "kamusal alanda ciddi kargaşa, mallara ciddi hasar veya toplumsal yaşamda ciddi bir kesinti" yaratabileceğini ortaya koyması halinde kısıtlayıcı birtakım önlemler almasına izin veriliyor.

Getirilmesi planlanan yeni düzenlemelerle, polisin belli bir alanda gerçekleştirilen sabit eylemler için daha fazla koşul ortaya koyabilmesinin önü açılıyor.

Tasarıyla polise eyleme başlama ve bitme saatine karar verme, gürültü sınırlaması getirme ve tek kişilik eylemlere bile söz konusu kuralları uygulama yetkileri veriliyor.

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