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İngiltere son on yılda Japonya dışında G7 üyeleri arasında en kötü ihracat performansına sahip ülke oldu.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na (UNCTAD) göre, İngiltere'nin mal ve hizmet ihracatının değeri 2012'de 813 milyar sterlin iken, 2021'de sadece yüzde 6 artışla 862.6 milyar sterline yükseldi.

Aynı dönemde, diğer G7 ülkeleri Kanada'nın ihracatı yüzde 10.2, Fransa yüzde 16.1, Almanya yüzde 22.7, İtalya yüzde 15.9 ve ABD'nin ihracatında yüzde 13.8 artış yaşandı. Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin tamamında ise söz konusu dönemde ihracat değeri yüzde 29,1'lik artış yaşanmıştı.

The Guardian'ın haberine göre, 2019 yılında İngiltere'nin ihracat değeri 881.6 milyar sterlindi. Bu rakam, 2021 için açıklanan rakamdan yaklaşık 20 milyar sterlin daha yüksekti.

Söz konusu dönemde Çin'den gelen talep düşüşüne maruz kalan Japonya'nın dış ticaret değeri yalnızca 0.5 artarak Birleşik Krallık'tan daha düşük performans sergiledi.

İngiliz yetkililer, ülkedeki ihracat hacimlerinin 2023'te yüzde 6.6 ve 2024'te yüzde 0.3 oranında düşmesini bekliyor.

AB İLE YAPILAN ANLAŞMANIN GÜNCELLENMESİ BEKLENİYOR

Birleşik Krallık'ın AB ile yıllarca süren çekişmenin ardından imzaladığı ticaret ve işbirliği anlaşmasının 2024'te gözden geçirilmesi bekleniyor.

Öte yandan, iş dünyası liderlerinden, AB ile ticaretin önündeki bir dizi Brexit sonrası engel ve Birleşik Krallık hükümetinin bunları ele almak için çaba göstermemesi hakkında şikayetler gelmeye devam ediyor.

Son olarak, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden üçü, Vauxhall, Jaguar Land Rover ve Ford, hükümete, İngiltere'nin elektrikli araç üretimini tehdit ettiğini söyledikleri gelecek yıl yürürlüğe girecek olan Brexit sonrası kuralları değiştirmek için AB ile yeniden müzakere etmesi gerektiği çağrısında bulunmuşlardı.