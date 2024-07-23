İngiltere'nin Leeds kentinde çıkan olaylara karışan 20 kişi gözaltına alındı

West Yorkshire Polisinden yapılan açıklamada, Harehills'teki kargaşaya karışanların tamamının yargı önüne çıkarılması konusunda kararlı oldukları ifade edildi.

Açıklamada, 17'si doğrudan kargaşayla bağlantılı, 3'ü ise bölgedeki diğer olaylara müdahil olan 20 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Halihazırda gözaltına alınanlardan 3'üne dava açıldığı belirtilen açıklamada, 43 yaşındaki Mark Mitchell ve 30 yaşındaki Zamonsty Milan'ın mahkemeye çıkarılacağı ve her ikisinin de hayatı tehlikeye atacak şekilde kundaklama ve şiddet içeren kargaşaya neden olmakla suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, 37 yaşındaki Iustin Dobre'nin de kundaklama suçlamasıyla mahkemeye çıktığı, gözaltına alınan diğer kişilerin ise serbest bırakıldığı ifade edilerek, gelecek günlerde daha fazla gözaltının yapılabileceğine işaret edildi. REKLAM Leeds kentinde çıkan olaylarda göstericiler polis aracını devirdi, otobüsü ateşe verdi İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde 18 Temmuz akşamı patlak veren olaylarda, göstericiler polis aracını devirmiş ve çift katlı otobüsü ateşe vermişti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, sosyal hizmetler ekiplerinin, akşam saatlerinde Harehills bölgesindeki bir ailenin çocuklarını almak istemesi üzerine olaylar başlamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarında, kalabalığın bir polis aracının camlarını çocuk arabası, taş ve bisikletlerle kırdıktan sonra aracı devirdiği görülmüştü. Ayrıca görüntülerde göstericilerin çift katlı bir toplu taşıma aracını ateşe verdiği kaydedilmişti. West Yorkshire Polisinden yapılan açıklamada, şiddet olayları tırmanmadan önce polis memurlarının çocukları ve kurum çalışanlarını güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırdığı belirtilmişti. West Yorkshire Belediye Başkanı Tracy Brabin de Leeds'teki kargaşayı, toplumsal gerilimleri alevlendirmek için kullanan kişileri "tekrar düşünmeye" çağırmıştı.