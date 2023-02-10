İngiltere'nin önde gelen yardım kuruluşları depremzedelere destek için ortak kampanya başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

İngiltere'nin önde gelen yardım kuruluşları depremzedelere destek için ortak kampanya başlattı

İngiltere'de yardım kuruluşları İngiltere'nin Afet Acil Durum Komitesi (DEC) altında Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım sağlamak üzere ortak bir kampanya başlattı.

İngiltere'nin önde gelen yardım kuruluşları depremzedelere destek için ortak kampanya başlattı
BBC TÜRKÇE
YARDIM Reuters
Kurtulanların çoğunun sağlık desteğine ihtiyacı var.

İngiltere'de yardım kuruluşları İngiltere'nin Afet Acil Durum Komitesi (DEC) altında Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım sağlamak üzere ortak bir kampanya başlattı.

İngiltere hükümeti kampanya kapsamında bugüne kadar halkın bağışladığı yardımlar 5 milyon sterline ulaşınca, üzerine 5 milyon daha ekleyerek Türkiye'ye iletecek.

Buna İskoç hükümeti de 500 bin sterlin katkıda bulunacak. DEC İskoçya da Perşembe günü yardım çağrısını resmen başlattı.

DEC, Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla'nın Türkiye-Suriye Deprem Çağrısı'na "cömert bir bağışta" bulunduğunu açıkladı ve onlara teşekkür etti.

Galler Prensi William ve Prensesi Kate de DEC çağrısını desteklediklerini paylaştılar.

Bağışlar hayatta kalanlara tıbbi yardım, gıda, battaniye ve acil yardım sağlayacak.

DEC çatısı altında İngiliz Kızılhaçı, Save the Children UK, Islamic Relief, Christian Aid, Oxfam ve ActionAid gibi İngiltere'nin önde gelen 15 büyük yardım kuruluşu bulunuyor.

15 kuruluşunun hepsi yardım çağrısını destekliyor.

BBC'ye konuşan DEC CEO'su Saleh Saeed, Türkiye ve Suriye'deki görüntüleri "yürek burkan" diye nitelendirdi ve İngiltere'deki geçim krizine rağmen insanları bu ölümcül felaket karşısında bağış yapmaları için cesaretlendirdi.

Çocuk hakları alanında çalışan Save The Children Direktörü Okke Bouwman, BBC'ye verdiği demeçte felaketin çocuk kurbanlarının "okullarına mümkün olan en kısa sürede geri dönmeleri gerektiğini" söyledi:

"Çocukların bir an önce normal yaşamın devam ettiğini hissetmeleri gerekiyor. İlk birkaç gün, güvenli bir alan ve yiyecek sağlamak önemli."

BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, ise enkaz altında kalan insanların sadece yüzde 22'sinin bir depremden 72 saat sonra hayatta kaldığını söyledi:

"Artık her dakika önemli çünkü hayat kurtarma penceresi hızla kapanıyor."

https://twitter.com/decappeal/status/1623705814157475843?s=20&t=1Gd6-bY_LECdPn10WYFr1Q

Bunun yanında İngiltere hükümeti, depremzedelere yardım etmek için destek paketi açıkladı.

Bu kapsamda yaralılara acil tedavi sağlamak için önümüzdeki günlerde bir sahra hastanesi ve yaralıları taşımak için C130 Hercules uçağı ve destek ekibi gönderildi.

Sahra hastanesinde acil servis, 7/24 açık ameliyathane ve klinik personel yer alacak.

Binlerce termal battaniye dahil olmak üzere insani yardım taşıyan bir askeri nakliye uçağı İngiltere'den Türkiye'ye Perşembe akşamı hareket etti.

İngiltere'nin Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibinden (UK ISAR) 77 kişi 7 Şubat'ta Türkiye'ye uçmuştu.

Ekipte cerrahlar, mühendisler, itfaiye personeli ve veterinerler gibi farklı uzmanlar yer alıyor.

Hatay'da konuşlanan ekip önceki gün Antakya'da 60 ve 90 yaşlarındaki iki kadının enkaz altından kurtardı.

Diğer yandan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Perşembe akşamı Londra'da deprem bölgesi için yardım kolileri hazırlayan University College London Türk kulübünden öğrencilerine katıldı.

Atkı ve battaniye bağışı yapan Sunak, "Bir baba olarak, anne babaların küçük çocuklarını enkaz altında aradığı görüntüleri üzülerek izliyorum" dedi ve ekledi:

"Türkiye'ye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız."

Sağlık alanında çalışan yardım kuruluşu UK Med, "bütün bir sahra hastanesini" Türkiye'ye göndermek için hazırlık yaptığını açıkladı.

UK Med Lojistik Direktörü Gemma Blakey doktor ve medikal malzemelerin birkaç gün içinde gönderileceğini söyledi ve gerekirse "bütün bir sahra hastanesini" göndermek üzere hazırlık yaptıklarını belirtti.

Blakey, depremin coğrafi genişlik ve etkilenen insan sayısı açısından son dönemde karşılaştıkları "kesinlikle en büyük" acil durumlardan biri olduğunu söyledi, "Etkileri genişleyerek bir süre daha devam edecek" diye uyardı.

https://twitter.com/UK_ISAR_TEAM/status/1623729966692151296?s=20&t=ASjengwTktcW07IHaslLnQ

UK-Med'in CEO'su David Wightwick, ekibinin Ulusal Sağlık Servisi'nden (NHS) yüzlerce sağlık görevlisini Türkiye'de seferber etmeden önce öncelikli yerleri değerlendirmek için Türkiye'ye gittiğini söylemişti.

BBC'ye demeçte, "Depremden etkilenen coğrafya ve kişi sayısı düşünüldüğünde bunun verilmesi kolay bir karar olmadığını hayal edebilirsiniz" demişti.

Tipik olarak büyük insani yardım kuruluşları battaniye veya giysi yerine para bağışlanmasını tercih ediyor.

Oxfam, "İnsanların bugün verdikleri şeylere yarın ihtiyaç duyulmayabilir." diyerek, yardımların İngiltere'den Türkiye'ye sevkiyat süreleri nedeniyle olası gecikmelerin altını çiziyor.

Oxfam'ın insani yardım sorumlusu Magnus Corfixen, "Yaklaşımımız, Birleşik Krallık'tan battaniye, giysi ve diğer bağışları göndermek yerine yerel kuruluşlar ve topluluklarla birlikte çalışmak" diyor ve ekliyor:

"Acil durumlarda, daha hızlı olduğu, insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeyi almasına olanak sağladığı ve yerel ekonominin toparlanmasına yardımcı olduğu için genellikle nakit dağıtımları yapıyoruz.

"Yılların deneyimine dayanarak, nakit paranın insanlara seçenekler sunmanın yanı sıra onurlarını korumak için daha fazla yardımcı olduğunu gördük."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Binlerce kişi Suriye'de enkaz altından çıkartılan mucize bebeği evlat edinmek istiyor
BBC Binlerce kişi Suriye'de enkaz altından çıkartılan ...
Meksika, meşhur arama kurtarma köpeklerini Türkiye'ye yolluyor
BBC Meksika, meşhur arama kurtarma köpeklerini Türkiye'ye ...
İngiltere'de Türk toplumu ve hayır kuruluşları depremzedelere yardım için harekete geçti
BBC İngiltere'de Türk toplumu ve hayır kuruluşları ...
Ukrayna, bu ay içinde bir Rus saldırısı bekliyor
BBC Ukrayna, bu ay içinde bir Rus saldırısı bekliyor
İran'da on binlerce mahkuma koşullu af
BBC İran'da on binlerce mahkuma koşullu af
Pakistan’ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 79 yaşında hayatını kaybetti
BBC Pakistan’ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 79 ...
Çin "casus balon" gerilimi için ABD'ye "soğukkanlı yaklaşma" çağrısı yaptı
BBC Çin "casus balon" gerilimi için ABD'ye "soğukkanlı ...
ABD ve Kanada'da yaklaşık 100 milyon kişi tarihi soğukla karşı karşıya
BBC ABD ve Kanada'da yaklaşık 100 milyon kişi tarihi ...
Boeing 747: Son uçak "krallara layık" şekilde teslim edildi
BBC Boeing 747: Son uçak "krallara layık" şekilde teslim ...
Ilhan Omar, İsraille ilgili yorumları nedeniyle ABD Kongresi'ndeki Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edildi
BBC Ilhan Omar, İsraille ilgili yorumları nedeniyle ABD ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.