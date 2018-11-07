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İngiltere, orduya yabancı asker alacak

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz ordusundaki asker sayısının azalması üzerine yabancı ülkelerden asker alımına başlama kararı aldı.

07.11.2018 - 14:25 | Güncelleme: DHA

İngiliz ordusunda asker alımının yeterli olmaması üzerine Savunma Bakanlığı, krizin daha fazla büyümemesi için harekete geçti.

Bakanlık, daha önce orduya katılmak için, İngiltere'de en az 5 yıl oturma şartını kaldırarak İngiltere Devletler Topluluğu'ndan orduya katılım başvurularını kabul edeceğini açıkladı.

Bundan böyle Avustralya, Hindistan, Kanada, Kenya ve Fiji'den de İngiltere Ordusu'na katılım başvuruları yapılabilecek. Bunun için İngiltere'de yaşamış olma şartı aranmayacak.

Guardian gazetesindeki haberde, başvuruların 2019 Ocak'tan itibaren başlayacağı ve bu yolla İngiltere Kraliyet Donanması ve Hava Kuvvetleri dahil olmak üzere her yıl orduya 1350 kişinin katılması amaçlanıyor. İngiliz Devletler Topluluğu dışındaki ülkelerden gelen başvurular ise kabul edilmeyecek.

Gazete İngiltere ordusunda geçen yıl 8 bin 200 asker, denizci ve personelin eksik olduğunu bunun da 2010 yılından bu yana ordudaki en büyük personel açığı olduğunu aktardı.

Diğer yandan geçen ay, Britanya ordusunda kadınların da Kraliyet Denizcilik Kuvvetleri ve ön cephe piyade birimleri de dahil olmak üzere başvuru yapabilmelerinin önü açılmıştı.


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