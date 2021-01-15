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İngiltere, pazartesiden itibaren ülkeye tüm giriş çıkışları kapatacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19'un henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle pazartesi sabah 4'ten itibaren ülkeye tüm giriş çıkışların kapatılacağını açıkladı.

İngiltere, pazartesiden itibaren ülkeye tüm giriş çıkışları kapatacak
HABERTURK.COM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19'un henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle pazartesi sabah 4'ten itibaren ülkeye her türlü seyahat koridorunun kapatılacağını açıkladı.

Bu karar, İngiltere'de yaşayan 450 bini aşkın Türkiye vatandaşı için de önem taşıyor.

Ülkedeki yaşlıların yüzde 40'ına aşı yapıldığını duyuran Johnson, ocak ayı sonunda geri kalan aşılamanın biteceğini umduğunu belirtti.

İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile oturum sahibi yabancıların seyahat edebileceği, ancak İngiltere'ye varınca 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği belirtildi.

Ülkeye girecek her yolcunun Kovid-19 testinin negatif olduğuna dair kanıt göstermesi istenecek.

İngiltere, Brezilya'da tespit edilen yeni tür Covid nedeniyle Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ile Portekiz'den de uçuşları durdurmuştu.

İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları nedeniyle birçok ülke de bu ülkelere karşı seyahat yasağı başlatmıştı.

İngiltere'de son 24 saatte 55 bin 761 koronavirüs vakası tespit edildi

Resmi verilere göre, İngiltere'de son 24 saat içerisinde 55 bin 761 koronavirüs vakası görüldü.

1.248 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybederken toplam can kaybı ise 87 bin 295 olarak duyuruldu.

Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldi.

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