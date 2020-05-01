İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonu tamamlama hedeflerini yineledi. Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin ve sağlık otoritelerinin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.

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Toplum sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Kulüpler, rekabetin bütünlüğünün korunması için 2019-2020 sezonunun tamamlanması yönündeki hedeflerini yinelediler." ifadesine yer verildi.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. 23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

Ülkede 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı düşüş gösteren hastanedeki can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 449, 823, 759, 616, 684, 813, 413, 586 ve 765 olarak kayıtlara geçti. Hükümet önceki gün salgında bakımevlerinde ölen 3 bin 811 kişiyi de toplam can kaybına eklemişti.