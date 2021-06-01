Organizasyondan yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunun en iyi oyuncusu, genç yeteneği, teknik direktörü ve golü adaylarının belirlendiği ifade edildi.

Futbolseverler, İngiltere Premier Lig'in internet sitesi veya sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından bu kategorilerdeki favorilerine 3 Haziran Perşembe gününe kadar oy verebilecek.

Adaylar şöyle:

En iyi oyuncu: Kevin De Bruyne ve Ruben Dias (Manchester City),Bruno Fernandes (Manchester United),Jack Grealish (Aston Villa),Harry Kane (Tottenham),Mason Mount (Chelsea),Muhammed Salah (Liverpool),Thomas Soucek (West Ham United)

En iyi genç yetenek: Dominic Calvert-Lewin (Everton),Ruben Dias ve Phil Foden (Manchester City),Illan Meslier (Leeds United),Mason Mount (Chelsea),Marcus Rashford (Manchester United),Declan Rice (West Ham United),Bukayo Saka (Arsenal)

En iyi teknik direktör: Marcelo Bielsa (Leeds United),Pep Guardiola (Manchester City),David Moyes (West Ham United),Brendan Rodgers (Leicester City),Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United)

En iyi gol: James Maddison (Leicester City),Manuel Lanzini (West Ham United),Ola Aina (Fulham),Sebastien Haller (West Ham United),Muhammed Salah (Liverpool),Bruno Fernandes (Manchester United),Erik Lamela (Tottenham),Jesse Lingard (West Ham United),Edinson Cavani (Manchester United)