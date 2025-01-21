İngiltere Premier Ligi'nde 22. haftanın görünümü

İngiltere Premier Ligi'nde 22. hafta, ev sahibi Chelsea ve konuk takım Wolves arasında oynanan maçla tamamlandı.

Chelsea, sahasında Wolves'i ağırladığı maçı 3-1 kazanarak 40 puana yükseldi, Wolves ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Man United'i deplasmanda mağlup eden Brighton, bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken, Man United ise evindeki müsabakadan mağlup ayrılarak 26 puanda kaldı.

Man. City, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Ipswich'i 6-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 38'e yükseltti.

Liverpool, ligin bu haftasında konuk olduğu Brentford'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 50 puana yükseldi, ev sahibi Brentford ise 28 puanda kaldı.

AFC Bournemouth, 22. haftada oynanan mücadelede Newcastle Utd.'u 4-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden AFC Bournemouth böylece 37 puana yükseldi. AFC Bournemouth'u ağırlayan Newcastle Utd. ise 38 puanda kaldı.

Cry.Palace, bu hafta West Ham'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Cry.Palace oldu.

Lig'in 22. haftasında Fulham deplasmanda Leicester'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Fulham oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

Arsenal, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Aston Villa ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

Ligin bu haftasında Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Zorlu müsabakada ev sahibi Nott. Forest, rakibi Southampton'u etkili oyunuyla 3-2 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 44'e yükseltti.