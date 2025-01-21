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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 22. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 22. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 22. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Chelsea, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyetle kapattı. Man United ise puan kaybına uğradı. Ligde tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:00
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        İngiltere Premier Ligi'nde 22. haftanın görünümü
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        İngiltere Premier Ligi'nde 22. hafta, ev sahibi Chelsea ve konuk takım Wolves arasında oynanan maçla tamamlandı.

        Chelsea, sahasında Wolves'i ağırladığı maçı 3-1 kazanarak 40 puana yükseldi, Wolves ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Man United'i deplasmanda mağlup eden Brighton, bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken, Man United ise evindeki müsabakadan mağlup ayrılarak 26 puanda kaldı.

        Man. City, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Ipswich'i 6-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 38'e yükseltti.

        Liverpool, ligin bu haftasında konuk olduğu Brentford'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 50 puana yükseldi, ev sahibi Brentford ise 28 puanda kaldı.

        AFC Bournemouth, 22. haftada oynanan mücadelede Newcastle Utd.'u 4-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden AFC Bournemouth böylece 37 puana yükseldi. AFC Bournemouth'u ağırlayan Newcastle Utd. ise 38 puanda kaldı.

        Cry.Palace, bu hafta West Ham'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Cry.Palace oldu.

        Lig'in 22. haftasında Fulham deplasmanda Leicester'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Fulham oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

        Arsenal, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Aston Villa ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

        Ligin bu haftasında Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Nott. Forest, rakibi Southampton'u etkili oyunuyla 3-2 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 44'e yükseltti.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 22. Haftanın Sonuçları
        18.01.2025 15:30
        Newcastle United
        1
        AFC Bournemouth
        4
        İY(1-2)
        18.01.2025 18:00
        Brentford
        0
        Liverpool
        2
        İY(0-0)
        18.01.2025 18:00
        West Ham United
        0
        Crystal Palace
        2
        İY(0-0)
        18.01.2025 18:00
        Leicester City
        0
        Fulham
        2
        İY(0-0)
        18.01.2025 20:30
        Arsenal
        2
        Aston Villa
        2
        İY(1-0)
        19.01.2025 17:00
        Everton
        3
        Tottenham Hotspur
        2
        İY(3-0)
        19.01.2025 17:00
        Manchester United
        1
        Brighton & Hove Albion
        3
        İY(1-1)
        19.01.2025 17:00
        Nottingham Forest
        3
        Southampton
        2
        İY(3-0)
        19.01.2025 19:30
        Ipswich Town
        0
        Manchester City
        6
        İY(0-3)
        20.01.2025 23:00
        Chelsea
        3
        Wolverhampton
        1
        İY(1-1)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 22. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		21 15 5 1 50 30
        2
        Arsenal
        		22 12 8 2 44 22
        3
        Nottingham Forest
        		22 13 5 4 44 11
        4
        Chelsea
        		22 11 7 4 40 17
        5
        Manchester City
        		22 11 5 6 38 15
        6
        Newcastle United
        		22 11 5 6 38 12
        7
        AFC Bournemouth
        		22 10 7 5 37 10
        8
        Aston Villa
        		22 10 6 6 36 -1
        9
        Brighton & Hove Albion
        		22 8 10 4 34 5
        10
        Fulham
        		22 8 9 5 33 4
        11
        Brentford
        		22 8 4 10 28 1
        12
        Crystal Palace
        		22 6 9 7 27 -3
        13
        Manchester United
        		22 7 5 10 26 -5
        14
        West Ham United
        		22 7 5 10 26 -16
        15
        Tottenham Hotspur
        		22 7 3 12 24 10
        16
        Everton
        		21 4 8 9 20 -10
        17
        Wolverhampton
        		22 4 4 14 16 -19
        18
        Ipswich Town
        		22 3 7 12 16 -23
        19
        Leicester City
        		22 3 5 14 14 -25
        20
        Southampton
        		22 1 3 18 6 -35

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 23. Hafta Maçları
        25.01.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        Nottingham Forest
        25.01.2025 18:00
        Liverpool
        Ipswich Town
        25.01.2025 18:00
        Southampton
        Newcastle United
        25.01.2025 18:00
        Brighton & Hove Albion
        Everton
        25.01.2025 18:00
        Wolverhampton
        Arsenal
        25.01.2025 20:30
        Manchester City
        Chelsea
        26.01.2025 17:00
        Tottenham Hotspur
        Leicester City
        26.01.2025 17:00
        Crystal Palace
        Brentford
        26.01.2025 19:30
        Aston Villa
        West Ham United
        26.01.2025 22:00
        Fulham
        Manchester United
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