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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 23. hafta heyecanı sürüyor. Liverpool, Man. City, Chelsea ve Man United haftayı galibiyet ile tamamladı. İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:00
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        İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın sonuçları
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        İngiltere Premier Ligi'nin 23. haftasının son maçı, Fulham ve Man United arasında oynandı.

        Man. City, Chelsea'yı konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 41 puanın sahibi oldu.

        Liverpool, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Ipswich'i 4-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 53 puana yükseldi.

        Man United, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Fulham'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 29'a yükseltti.

        Man. City'e ligin 23. haftasında konuk olan Chelsea, rakibini 3-1 yenerek 40 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Man. City ise 41 puanda kaldı.

        AFC Bournemouth evinde konuk ettiği Nott. Forest'i 5-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Newcastle Utd., bu hafta Southampton'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Newcastle Utd. oldu.

        Everton, 23. haftada oynanan mücadelede Brighton'u 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Everton böylece 23 puana yükseldi. Everton'u ağırlayan Brighton ise 34 puanda kaldı.

        Arsenal, deplasmanda Wolves'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Leicester, 23. haftada oynanan mücadelede Tottenham'ı 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Leicester böylece 17 puana yükseldi. Leicester'i ağırlayan Tottenham ise 24 puanda kaldı.

        Brentford, bu hafta Cry.Palace'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Brentford oldu.

        Aston Villa evinde ağırladığı West Ham ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Aston Villa 37 puana ulaşırken, West Ham ise 27 puana yükseldi

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 23. Haftanın Sonuçları
        25.01.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        5
        Nottingham Forest
        0
        İY(1-0)
        25.01.2025 18:00
        Liverpool
        4
        Ipswich Town
        1
        İY(3-0)
        25.01.2025 18:00
        Southampton
        1
        Newcastle United
        3
        İY(1-2)
        25.01.2025 18:00
        Brighton & Hove Albion
        0
        Everton
        1
        İY(0-1)
        25.01.2025 18:00
        Wolverhampton
        0
        Arsenal
        1
        İY(0-0)
        25.01.2025 20:30
        Manchester City
        3
        Chelsea
        1
        İY(1-1)
        26.01.2025 17:00
        Tottenham Hotspur
        1
        Leicester City
        2
        İY(1-0)
        26.01.2025 17:00
        Crystal Palace
        1
        Brentford
        2
        İY(0-0)
        26.01.2025 19:30
        Aston Villa
        1
        West Ham United
        1
        İY(1-0)
        26.01.2025 22:00
        Fulham
        0
        Manchester United
        1
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 23. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		22 16 5 1 53 33
        2
        Arsenal
        		23 13 8 2 47 23
        3
        Nottingham Forest
        		23 13 5 5 44 6
        4
        Manchester City
        		23 12 5 6 41 17
        5
        Newcastle United
        		23 12 5 6 41 14
        6
        Chelsea
        		23 11 7 5 40 15
        7
        AFC Bournemouth
        		23 11 7 5 40 15
        8
        Aston Villa
        		23 10 7 6 37 -1
        9
        Brighton & Hove Albion
        		23 8 10 5 34 4
        10
        Fulham
        		23 8 9 6 33 3
        11
        Brentford
        		23 9 4 10 31 2
        12
        Manchester United
        		23 8 5 10 29 -4
        13
        Crystal Palace
        		23 6 9 8 27 -4
        14
        West Ham United
        		23 7 6 10 27 -16
        15
        Tottenham Hotspur
        		23 7 3 13 24 9
        16
        Everton
        		22 5 8 9 23 -9
        17
        Leicester City
        		23 4 5 14 17 -24
        18
        Wolverhampton
        		23 4 4 15 16 -20
        19
        Ipswich Town
        		23 3 7 13 16 -26
        20
        Southampton
        		23 1 3 19 6 -37

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 24. Hafta Maçları
        01.02.2025 15:30
        Nottingham Forest
        Brighton & Hove Albion
        01.02.2025 18:00
        Newcastle United
        Fulham
        01.02.2025 18:00
        Everton
        Leicester City
        01.02.2025 18:00
        Ipswich Town
        Southampton
        01.02.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        Liverpool
        01.02.2025 20:30
        Wolverhampton
        Aston Villa
        02.02.2025 17:00
        Brentford
        Tottenham Hotspur
        02.02.2025 17:00
        Manchester United
        Crystal Palace
        02.02.2025 19:30
        Arsenal
        Manchester City
        03.02.2025 23:00
        Chelsea
        West Ham United
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