İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın sonuçları

İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 23. hafta heyecanı sürüyor. Liverpool, Man. City, Chelsea ve Man United haftayı galibiyet ile tamamladı. İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
İngiltere Premier Ligi'nin 23. haftasının son maçı, Fulham ve Man United arasında oynandı.
Man. City, Chelsea'yı konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 41 puanın sahibi oldu.
Liverpool, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Ipswich'i 4-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 53 puana yükseldi.
Man United, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Fulham'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 29'a yükseltti.
Man. City'e ligin 23. haftasında konuk olan Chelsea, rakibini 3-1 yenerek 40 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Man. City ise 41 puanda kaldı.
AFC Bournemouth evinde konuk ettiği Nott. Forest'i 5-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Newcastle Utd., bu hafta Southampton'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Newcastle Utd. oldu.
Everton, 23. haftada oynanan mücadelede Brighton'u 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Everton böylece 23 puana yükseldi. Everton'u ağırlayan Brighton ise 34 puanda kaldı.
Arsenal, deplasmanda Wolves'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Leicester, 23. haftada oynanan mücadelede Tottenham'ı 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Leicester böylece 17 puana yükseldi. Leicester'i ağırlayan Tottenham ise 24 puanda kaldı.
Brentford, bu hafta Cry.Palace'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Brentford oldu.
Aston Villa evinde ağırladığı West Ham ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Aston Villa 37 puana ulaşırken, West Ham ise 27 puana yükseldi