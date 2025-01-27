İngiltere Premier Ligi'nde 23. haftanın sonuçları

İngiltere Premier Ligi'nin 23. haftasının son maçı, Fulham ve Man United arasında oynandı.

Man. City, Chelsea'yı konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 41 puanın sahibi oldu.

Liverpool, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Ipswich'i 4-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 53 puana yükseldi.

Man United, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Fulham'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 29'a yükseltti.

Man. City'e ligin 23. haftasında konuk olan Chelsea, rakibini 3-1 yenerek 40 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Man. City ise 41 puanda kaldı.

AFC Bournemouth evinde konuk ettiği Nott. Forest'i 5-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Newcastle Utd., bu hafta Southampton'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Newcastle Utd. oldu.

Everton, 23. haftada oynanan mücadelede Brighton'u 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Everton böylece 23 puana yükseldi. Everton'u ağırlayan Brighton ise 34 puanda kaldı.

Arsenal, deplasmanda Wolves'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Leicester, 23. haftada oynanan mücadelede Tottenham'ı 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Leicester böylece 17 puana yükseldi. Leicester'i ağırlayan Tottenham ise 24 puanda kaldı.

Brentford, bu hafta Cry.Palace'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Brentford oldu.

Aston Villa evinde ağırladığı West Ham ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Aston Villa 37 puana ulaşırken, West Ham ise 27 puana yükseldi