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        İngiltere Premier Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 26. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Man United, Chelsea ve Liverpool üç puanın sahibi oldu. Man. City puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 26. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Man. City ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi.

        İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Man. City, kendi evinde Liverpool ile oynadığı maçtan berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı; Man. City 44, Liverpool ise 60 puan ile haftayı tamamladı.

        Liverpool, 26. haftada konuk olduğu Man. City ile berabere kaldı. 0-0 biten maçta Liverpool ve Man. City 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 44, konuk ekip ise 60 puan ile noktaladı.

        Zorlu deplasman mücadelesinde Chelsea, rakibi Aston Villa ile karşılaşarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Chelsea 43 puana ulaşırken Aston Villa ise 38 puana yükseldi.

        Man United, deplasmanda çıktığı müsabakasında Everton ile Everton ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Man United'in toplam puanı 29, Everton'un ise 30 oldu.

        Leicester, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Brentford ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

        Arsenal, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi West Ham ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi AFC Bournemouth, rakibi Wolves'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Southampton, evindeki mücadelede rakibi Brighton ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Fulham, rakibi Cry.Palace'yi tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

        İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Ipswich ile Tottenham arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Newcastle Utd., rakibi Nott. Forest'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 26. Haftanın Sonuçları
        21.02.2025 23:00
        Leicester City
        0
        Brentford
        0
        İY(0-0)
        22.02.2025 15:30
        Everton
        0
        Manchester United
        0
        İY(0-0)
        22.02.2025 18:00
        Arsenal
        0
        West Ham United
        0
        İY(0-0)
        22.02.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        0
        Wolverhampton
        0
        İY(0-0)
        22.02.2025 18:00
        Southampton
        0
        Brighton & Hove Albion
        0
        İY(0-0)
        22.02.2025 18:00
        Fulham
        0
        Crystal Palace
        0
        İY(0-0)
        22.02.2025 18:00
        Ipswich Town
        0
        Tottenham Hotspur
        0
        İY(0-0)
        22.02.2025 20:30
        Aston Villa
        0
        Chelsea
        0
        İY(0-0)
        23.02.2025 17:00
        Newcastle United
        0
        Nottingham Forest
        0
        İY(0-0)
        23.02.2025 19:30
        Manchester City
        0
        Liverpool
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 26. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		25 18 6 1 60 36
        2
        Arsenal
        		25 15 8 2 53 29
        3
        Nottingham Forest
        		25 14 5 6 47 12
        4
        Manchester City
        		25 13 5 7 44 17
        5
        AFC Bournemouth
        		25 12 7 6 43 15
        6
        Chelsea
        		25 12 7 6 43 13
        7
        Newcastle United
        		25 12 5 8 41 9
        8
        Fulham
        		25 10 9 6 39 5
        9
        Aston Villa
        		25 10 8 7 38 -3
        10
        Brighton & Hove Albion
        		25 9 10 6 37 0
        11
        Brentford
        		25 10 4 11 34 1
        12
        Tottenham Hotspur
        		25 9 3 13 30 12
        13
        Crystal Palace
        		25 7 9 9 30 -3
        14
        Everton
        		25 7 9 9 30 -4
        15
        Manchester United
        		25 8 5 12 29 -7
        16
        West Ham United
        		25 7 6 12 27 -18
        17
        Wolverhampton
        		25 5 4 16 19 -19
        18
        Ipswich Town
        		25 3 8 14 17 -27
        19
        Leicester City
        		25 4 5 16 17 -30
        20
        Southampton
        		25 2 3 20 9 -38

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 27. Hafta Maçları
        25.02.2025 22:30
        Brighton & Hove Albion
        AFC Bournemouth
        25.02.2025 22:30
        Wolverhampton
        Fulham
        25.02.2025 22:30
        Crystal Palace
        Aston Villa
        25.02.2025 23:15
        Chelsea
        Southampton
        26.02.2025 22:30
        Tottenham Hotspur
        Manchester City
        26.02.2025 22:30
        Brentford
        Everton
        26.02.2025 22:30
        Nottingham Forest
        Arsenal
        26.02.2025 22:30
        Manchester United
        Ipswich Town
        26.02.2025 23:15
        Liverpool
        Newcastle United
        27.02.2025 23:00
        West Ham United
        Leicester City
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