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        İngiltere Premier Ligi'nde 29. haftanın sonuçları

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 29. hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde 70 puanla Liverpool bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Southampton. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 29. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 29. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
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        İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasının son maçında Newcastle Utd. ile Cry.Palace karşı karşıya geldi.

        Newcastle Utd. ile Cry.Palace ligin 29. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Newcastle Utd. 47 puana ulaşırken, Cry.Palace ise 39 puana yükseldi.

        Man. City, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Brighton ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Man. City bu mücadele sonunda 48'e yükseldi.

        Man United, Leicester'i 3-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Man United bu mücadeleden sonra toplam puanını 37 yaparken Leicester ise 17 puanda kaldı.

        Deplasmandaki mücadelede rakibi Arsenal'ı geçemeyen Chelsea, 1-0 mağlup olarak puan kaybederek sahadan ayrıldı. Bu skorla Chelsea 49 puanda kaldı.

        Liverpool, deplasmandaki maçında Aston Villa'a karşı eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Aston Villa 45 puana ulaşırken Liverpool ise 70 puana yükseldi.

        Wolves, 29. haftada oynanan mücadelede Southampton'u 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Wolves böylece 26 puana yükseldi. Wolves'i ağırlayan Southampton ise 9 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Everton ile West Ham arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Zorlu deplasmanda Nott. Forest ev sahibi rakibi Ipswich'i 4-2 mağlup etti.

        Brentford, bu hafta AFC Bournemouth'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Brentford oldu.

        Fulham evinde konuk ettiği Tottenham'ı 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 29. Haftanın Sonuçları
        19.02.2025 22:30
        Aston Villa
        2
        Liverpool
        2
        İY(2-1)
        15.03.2025 18:00
        Manchester City
        2
        Brighton & Hove Albion
        2
        İY(2-1)
        15.03.2025 18:00
        Southampton
        1
        Wolverhampton
        2
        İY(0-1)
        15.03.2025 18:00
        Everton
        1
        West Ham United
        1
        İY(0-0)
        15.03.2025 18:00
        Ipswich Town
        2
        Nottingham Forest
        4
        İY(0-3)
        15.03.2025 20:30
        AFC Bournemouth
        1
        Brentford
        2
        İY(1-1)
        16.03.2025 16:30
        Fulham
        2
        Tottenham Hotspur
        0
        İY(0-0)
        16.03.2025 16:30
        Arsenal
        1
        Chelsea
        0
        İY(1-0)
        16.03.2025 22:00
        Leicester City
        0
        Manchester United
        3
        İY(0-1)
        16.04.2025 21:30
        Newcastle United
        0
        Crystal Palace
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 29. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		29 21 7 1 70 42
        2
        Arsenal
        		29 16 10 3 58 29
        3
        Nottingham Forest
        		29 16 6 7 54 14
        4
        Chelsea
        		29 14 7 8 49 16
        5
        Manchester City
        		29 14 6 9 48 15
        6
        Newcastle United
        		28 14 5 9 47 9
        7
        Brighton & Hove Albion
        		29 12 11 6 47 6
        8
        Fulham
        		29 12 9 8 45 5
        9
        Aston Villa
        		29 12 9 8 45 -4
        10
        AFC Bournemouth
        		29 12 8 9 44 12
        11
        Brentford
        		29 12 5 12 41 5
        12
        Crystal Palace
        		28 10 9 9 39 3
        13
        Manchester United
        		29 10 7 12 37 -3
        14
        Tottenham Hotspur
        		29 10 4 15 34 12
        15
        Everton
        		29 7 13 9 34 -4
        16
        West Ham United
        		29 9 7 13 34 -16
        17
        Wolverhampton
        		29 7 5 17 26 -18
        18
        Ipswich Town
        		29 3 8 18 17 -34
        19
        Leicester City
        		29 4 5 20 17 -40
        20
        Southampton
        		29 2 3 24 9 -49

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 30. Hafta Maçları
        01.04.2025 21:45
        Wolverhampton
        West Ham United
        01.04.2025 21:45
        Arsenal
        Fulham
        01.04.2025 22:00
        Nottingham Forest
        Manchester United
        02.04.2025 21:45
        AFC Bournemouth
        Ipswich Town
        02.04.2025 21:45
        Brighton & Hove Albion
        Aston Villa
        02.04.2025 21:45
        Newcastle United
        Brentford
        02.04.2025 21:45
        Manchester City
        Leicester City
        02.04.2025 21:45
        Southampton
        Crystal Palace
        02.04.2025 22:00
        Liverpool
        Everton
        03.04.2025 22:00
        Chelsea
        Tottenham Hotspur
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