İngiltere Premier Ligi'nde 29. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasının son maçında Newcastle Utd. ile Cry.Palace karşı karşıya geldi.

Newcastle Utd. ile Cry.Palace ligin 29. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Newcastle Utd. 47 puana ulaşırken, Cry.Palace ise 39 puana yükseldi.

Man. City, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Brighton ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Man. City bu mücadele sonunda 48'e yükseldi.

Man United, Leicester'i 3-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Man United bu mücadeleden sonra toplam puanını 37 yaparken Leicester ise 17 puanda kaldı.

Deplasmandaki mücadelede rakibi Arsenal'ı geçemeyen Chelsea, 1-0 mağlup olarak puan kaybederek sahadan ayrıldı. Bu skorla Chelsea 49 puanda kaldı.

Liverpool, deplasmandaki maçında Aston Villa'a karşı eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Aston Villa 45 puana ulaşırken Liverpool ise 70 puana yükseldi.

Wolves, 29. haftada oynanan mücadelede Southampton'u 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Wolves böylece 26 puana yükseldi. Wolves'i ağırlayan Southampton ise 9 puanda kaldı.

İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Everton ile West Ham arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Zorlu deplasmanda Nott. Forest ev sahibi rakibi Ipswich'i 4-2 mağlup etti.

Brentford, bu hafta AFC Bournemouth'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Brentford oldu.

Fulham evinde konuk ettiği Tottenham'ı 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.