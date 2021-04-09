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İngiltere Prensi Philip neden öldü? Prens Philip kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Biyografisi

İngiltere Prensi Philip hayatını kaybetti. Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşi olan Prens Philip, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte İngiltere Prensi Philip ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...

İngiltere Prensi Philip neden öldü? Prens Philip kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Biyografisi

Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip yaşamını yitirdi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 100 yaşındaki Prens Philip'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

İNGİLTERE PRENSİ PHILIP KİMDİR?

Philip Mountbatten,10 Haziran 1921 tarihinde doğdu. Edinburgh Dükü, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşi. Doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verilmiştir.

Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolayısıyla İngiliz tahtının varisi ile evlendi. Evlendikleri gün, kendisine His Royal Highness stili verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı.

Prenses Elizabeth ve Prens Philip 1950-1952 yılında babasının ölümü üzere tahta geçen II. Elizabeth'e konsortluk eden Philip deniz kariyerini sonlandırdı.

Çocukları: Charles, Anne, Andrew, Edward

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