Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip yaşamını yitirdi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 100 yaşındaki Prens Philip'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

İNGİLTERE PRENSİ PHILIP KİMDİR?



Philip Mountbatten,10 Haziran 1921 tarihinde doğdu. Edinburgh Dükü, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşi. Doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verilmiştir.

Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolayısıyla İngiliz tahtının varisi ile evlendi. Evlendikleri gün, kendisine His Royal Highness stili verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı.

Prenses Elizabeth ve Prens Philip 1950-1952 yılında babasının ölümü üzere tahta geçen II. Elizabeth'e konsortluk eden Philip deniz kariyerini sonlandırdı.

Çocukları: Charles, Anne, Andrew, Edward