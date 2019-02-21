İngiltere ragbi liginin yıldızlarından Türkiye milli takımı kaptanı Jansin Turgut: Türkiye'yi temsil ederek babamı gururlandırdım

İngiltere'de bu yıl profesyonel ragbi ligi takımlarından Salford Red Devils'a transfer olan Jansin Turgut, Türkiye milli takımındaki kaptanlık deneyimi için "Köklerimi temsil ettiğim, ailemi ve babamı gururlandırdığım için çok mutluyum" dedi.

Türkiye milli ragbi takımı geçen yıl Ekim ayında Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen Gelişmekte Olan Ragbi Ligleri Dünya Şampiyonası'nda dört maçından üçünü kazanarak yedinci olmuştu. Takımın kaptanlığını 22 yaşındaki Turgut yapmıştı. Milli takım dünya sıralamasında 31'nci sırada.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Jansin Turgut, "Geçen yıl Türkiye'den bana ulaştılar. Milli takımda oynama fırsatı buldum ve Avustralya'ya gittim. Bu turnuva Dünya Kupası'na katılamayan takımlar için fırsat. O zaman Türkiye dünya sıralamasında yoktu ve oyuncuya ihtiyacı vardı" dedi.

Babasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Turgut, şöyle devam etti:

"Bazı oyuncular daha önce hiç oynamamıştı. Bazıları Türkiye kökenli Avustralyalı oyunculardı ve Türkiye'den oyuncular vardı. Hepimizi farklı seviyelerdendik. Zorlandık ama birkaç maçı kazandık. Takımda bir aile, kültürel bağlılık havası vardı ve çok güzeldi. Yine oynacağım."