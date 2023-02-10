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İngiliz ekonomisi 2022'de teknik resesyondan kıl payı kurtuldu

İngiltere'nin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sı (GYSH) 2022'nin 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek, ekonominin teknik resesyondan kıl payı kurtulduğuna işaret etti

İngiltere resesyondan kıl payı kurtuldu
AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede geçen yılın dördüncü çeyreğinde GYSH bir önceki çeyreğe göre değişmedi.

Piyasalarda geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralan İngiliz ekonomisinin, yılın son çeyreğinde de daralarak teknik resesyona girmesinden endişe ediliyordu.

Yaklaşık yüzde 80’lik kısmını hizmet sektörünün oluşturduğu ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5, ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdükten sonra yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralmıştı.

Açıklamada, geçen yılın aralık ayında ülke çapında demiryolu ve posta servisi çalışanlarının Noel öncesinde toplu greve gitmesinin aralık ayındaki ekonomik daralmada etkili olduğu kaydedildi.

2022'DE G7'NİN EN HIZLI BÜYÜMESİNİ GÖSTERDİ

ONS açıklamasında İngiliz ekonomisinin 2022'de yıllık bazda ise yüzde 4 büyüme kaydettiği bildirildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere’nin Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ülkenin geçen yıl itibariyle G7 ülkeleri arasında yüzde 4 ile en hızlı büyümeyi kaydettiğini belirtti.

Bakan Hunt, “İngiliz ekonomisinin resesyona girmekten korunmasının yanı sıra geçen yıl itibariyle G7 ülkeleri arasında en hızlı büyümeyi göstermesi, ekonominin birçoklarının endişe ettiğinden daha dirençli olduğunu ortaya koymaktadır.” İfadelerini kullandı.

Bakan Hunt, “Buna rağmen, henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Özellikle enflasyon konusunda...” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) geçen ay yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl içerisinde resesyona girmesinin beklendiği, fakat resesyonun daha önce tahmin edilenden daha kısa sürmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

İngiltere’de enflasyon, geçen yılın kasım ayında yüzde 10,7 ile 40 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından aralık ayında yüzde 10,5 seviyesine gerilemişti.

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