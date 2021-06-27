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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği eleştirilerinin yapılmasına neden olan danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının basına yansımasının ardından istifa etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından istifa etti
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Sağlık Bakanı Hancock'un bir güvenlik kamerası kaydında öpüştükleri görülen danışmanı Coladangelo ile bu fotoğrafları 1 Mayıs tarihinden

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği eleştirilerinin yapılmasına neden olan danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının basına yansımasının ardından istifa etti.

Hancock, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı mektubunda, "hükümetin pandemi döneminde çok büyük fedakarlıklar yapan insanlara onları hayalkırıklığına uğrattığında dürüst olma borcunun" bulunduğunu dile getirdi.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için tekrar özür dileyen İngiliz siyasetçi, istifasını sundu.

Hancock'un danışmanı olan ve evlilik dışı bir ilişkisinin bulunduğu iddia edilen danışmanı Gina Coladangelo ile 6 Mayıs'a ait olduğu öne sürülen fotoğrafı The Sun gazetesinde yayımlanmıştı.

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