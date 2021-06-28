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İngiltere'nin Genelkurmay Başkanı Nick Carter’la temas eden 6 yetkili kendilerini karantinaya aldı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve 6 üst düzey askerî yetkilinin Covid-19 testi pozitif çıkan Genelkurmay Başkanı Nick Carter’la temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları bildirildi.

İngiltere'nin Genelkurmay Başkanı Nick Carter’la temas eden 6 yetkili kendilerini karantinaya aldı
İngiltere'de Genelkurmay Başkanı Nick Carter’la temas eden 6 yetkili kendilerini karantinaya aldı
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AA

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve 6 üst düzey askeri yetkilinin Covid-19 testi pozitif çıkan Genelkurmay Başkanı Nick Carter’la temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Wallace ve üst düzey askeri yetkililerin 24 Haziran’da Oxford'da bulunan Savunma Akademisi’ndeki bir toplantıya katıldığı bildirildi.

Toplantıya katılan Carter'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Wallace ve toplantıya katılan 6 üst düzey yetkili Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve Takip Sistemi tarafından kendilerini karantinaya almaları konusunda uyarıldı.

Wallace ve askeri yetkililer, 10 gün boyunca bireysel karantinada kalacak ve bu sürede işlerini uzaktan yürütecek.

Ülkedeki kurallara göre Test ve Takip Sisteminin haber vermesi üzerine temaslı kişilerin Covid-19 testleri negatif çıksa bile en az 10 gün süreyle karantinaya girmeleri gerekiyor. Daha önce Covid-19 geçirenler bu uygulamadan muaf tutulmuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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