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İngiltere Soğuk Savaş döneminde propaganda için "sahte belge" üretmiş

İngiltere devletinin Soğuk Savaş döneminde propaganda amaçlı "yalan haberler" yapılmasını sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırladığı ve bunları 30 yıl boyunca gazeteciler ve diğer kamu kurumlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Giriş: 19.03.2019 - 14:58 | Güncelleme:

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- BBC
İngiliz devletinin hazırladığı sahte basın açıklaması

İngiltere devletinin Soğuk Savaş döneminde propaganda amaçlı "yalan haberler" yapılmasını sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırladığı ve bunları 30 yıl boyunca gazeteciler ve diğer kamu kurumlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Belgelerin, Dışişleri Bakanlığı'nın gizli propaganda birimi Bilgi Araştırma Bölümü (Information Research Department - IRD) tarafından hazırlandığı belirtildi. IRD'ye ait yaklaşık 2 bin kadar belgenin Ulusal Arşivlere aktarımı 2019 yılı başında başlandı.

Aktarılan belgeler, IRD'nin 400 ile 600 arasında çalışana sahip olduğu, en faal dönemi olarak bilinen 1960'lı yılları kapsıyor.

IRD'nin sahte belgeler üretmesiyle ilgili olaylardan birisi 1963 yılında yaşandı. Bulgaristan'da bulunan Afrikalı öğrenciler ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirterek, bu ülkeden ayrılmaya başladı.

- BBC
Hazırlanan sahte materyaller arasında posterler de var

IRD'de o dönemde bu olayı "Sovyet Bloku içindeki ülkelere yönelik tepkileri artırmak" amacıyla kullanmak üzere kolları sıvadı.

Budapeşte merkezli Komünist bir gençlik örgütü olan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFYD) logosunu taşıyan sahte bir antetli kağıtla, sahte bir basın açıklaması yapıldı.

Afrikalıları alenen aşağılayan bu açıklamada, Afrikalıların "karanlık ormanlardan çıktıkları ve gıda, yakıt ve kıyafete ücretsiz ulaşılamadığını anlayacak kapasitede olmadıkları" ifade edildi.

- BBC
The Time gazetesinin sahte bir baskısı

Bu sahte basın açıklaması, WFYD tarafından yalanlansa da o dönem Afrika'daki birçok basın kuruluşu tarafından yayımlandı. Afrikalı öğrenci dernekleri, "beyazların üstünlüğünü" savunduğunu söyleyerek, hem federasyona hem de açıklamaya tepki gösterdi.

Belgeler, IRD'nin sahte propaganda posterleri yaptığını da gösteriyor.

IRD'nin sahte belge ve poster üretimiyle ilgili belgeler ilk kez gün yüzüne çıkmış oldu.

  • CIA'nin Soğuk Savaş aracı: Modern resim?
  • Lavrov: NATO hâlâ Soğuk Savaş kuruluşu
  • 'Soğuk Savaş zihniyeti çağdışı' diyen Çin, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti
  • 'Dünyayı kurtaran adam' öldü
  • Eski ABD Başkanı Carter Hollandalı liselilerin ödevine yardım etti

BBC TÜRKÇE

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