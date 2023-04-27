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İngiltere: Sudan'da ateşkes sona erdiğinde tahliyelerin süreceğinin garantisi yok

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Sudan'da ateşkes sona erdiğinde sahadaki durumu kimsenin tahmin edemeyeceğini belirterek, İngiltere'nin ateşkesin ardından da tahliyeleri sürdürmeye çalışacağını, ancak bunu yapabileceklerinin garantisi olmadığını bildirdi.

İngiltere: Sudan'da ateşkes sona erdiğinde tahliyelerin süreceğinin garantisi yok
AA

Bakan Cleverly, Sudan'daki son gelişmeler ve İngiliz vatandaşlarının bu ülkeden tahliye edilmesi çalışmalarına ilişkin İngiliz parlamentosunda milletvekillerine açıklamalarda bulundu.

Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana yüzlerce Sudanlının öldürüldüğüne değinen Cleverly, "Bu sadece Sudan'ı değil, daha geniş bir bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeli olan büyük çaplı bir trajedi." ifadesini kullandı.

Cleverly, dün akşam itibariyle 536 İngiliz vatandaşının Sudan'dan tahliye edildiğini belirterek, "Ateşkes sona erdiğinde sahadaki durumu kimse tahmin edemez." dedi.

Bakan Cleverly, bu nedenle, Sudan'daki İngiliz vatandaşlarının bugün başkent Hartum'un kuzeyindeki havaalanına gitmesi çağrısında bulundu.

Ülkesinin, ateşkesin son bulmasının ardından da İngiliz vatandaşlarının tahliyesini sürdürmeye çalışacağını söyleyen Cleverly, "Bunu yapabileceğimizi garanti edemeyiz." şeklinde konuştu.

İngiliz Bakan Cleverly, "Ateşkesi uzatmak ve şiddete kalıcı bir son vermek için uluslararası ortaklarımızla temaslarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

ALMANYA'YA CEVAP

Bakan Cleverly, "Almanya'nın, İngiltere'yi 'Sudan'dan tahliyeleri geciktirmekle' suçladığı" iddialarına ilişkin ise herhangi bir uçuşun olumsuz ya da diğerlerini etkileyen bir etkisi olduğuna inanmadığını söyledi. James Cleverly, İngiltere'nin Alman muhataplarıyla iyi bir işbirliği içinde çalıştığını dile getirdi.

Üst düzey Alman siyasi kaynakları, İngiltere'nin elçilik personelini çıkarma misyonunun, başkent Hartum yakınlarındaki havaalanının geçici olarak abluka altına alınmasına yol açtığı iddiasını gündeme getirmişti.

Alman kaynaklar, İngiliz güçlerinin Sudan ordusunun izni olmadan karaya çıktığını ve bunun da orduyu kızdırarak alana erişimi engellediğini iddia etmişti.

Ancak, Sky News'e konuşan İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, "İngiliz vatandaşlarını tahliye etme operasyonumuzdan haberdar olan Sudan'daki iki grupla ya doğrudan ya da aracılar vasıtasıyla temas halindeyiz." açıklamasında bulunmuştu.

SUDAN'DA İÇ ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Fotoğraf: AP

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