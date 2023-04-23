İngiltere, Sudan'daki diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etti

AA

Sunak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiliz silahlı kuvvetlerinin, şiddet olaylarının ve elçilik personeline yönelik tehditlerin önemli ölçüde arttığı bir dönemde Sudan'daki İngiliz diplomatlar ve ailelerinin hızlı şekilde tahliyesini tamamladığını bildirdi.

Sunak, "Diplomatlarımızın kararlılığını ve bu zorlu operasyonu gerçekleştiren askeri personelin cesaretini takdirle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Sudan'da akan kanı durdurmak ve ülkede kalan İngiliz vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her yolu denemeye devam ettiklerini belirten Sunak, "Tarafları silahlarını bırakmaya ve sivillerin çatışma bölgelerini terk edebilmelerini sağlamak üzere derhal insani ateşkes uygulamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

"En büyük önceliğimiz, İngiliz vatandaşlarının güvenliği"

Dışişleri Bakanı James Cleverly de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yabancı diplomatlara yönelik artan tehditler nedeniyle İngiltere'nin büyükelçilik personelini Sudan'dan tahliye ettiğini belirtti.

En büyük önceliklerinin İngiliz vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ettiğini vurgulayan Cleverly, "Sudan'da dökülen kanı durdurmaya yönelik uluslararası desteği sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Ben Wallace da bu sabah İngiliz silahlı kuvvetlerinin, ABD, Fransa ve diğer müttefiklerle askeri bir operasyon gerçekleştirdiğini belirterek, artan tehditler nedeniyle İngiliz büyükelçiliği personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Hartum'dan tahliye edildiğini bildirdi.

ABD de personelini tahliye etmişti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da çatışmaların artması üzerine bu sabah Hartum Büyükelçiliğindeki diplomatik operasyonları askıya aldıklarını ve tüm diplomatik personeli tahliye ettiklerini açıklamıştı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Hartum kentindeki büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri geçici olarak askıya aldığını ve tüm ABD personelini ve güvenliği sorumluluğumuz altındaki aile üyelerini güvenli bir şekilde tahliye ettiğini duyurdu. Büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri askıya almak her zaman zor bir karardır ancak personelimizin güvenliği benim öncelikli sorumluluğumdur." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.