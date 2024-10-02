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        Haberler Dünya Avrupa İngiltere ve AB siyasi çözüm için Lübnan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı | Dış Haberler

        İngiltere ve AB siyasi çözüm için Lübnan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

        İngiltere ile Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'da siyasi çözüme ortam hazırlanması için Lübnan ve Gazze'de acil ateşkes yapılması gerektiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 21:30 Güncelleme: 02.10.2024 - 21:30
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        Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısı
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        İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Brüksel'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak açıklama yayımlandı.

        Açıklamada, ikilinin AB ile İngiltere arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldığı, Ukrayna'nın egemenliğine olan sarsılmaz desteklerini yinelediği belirtildi.

        Starmer ve von der Leyen'in jeopolitik gelişmeler, düzensiz göç, iklim değişikliği, enerji fiyatları gibi küresel konularda yakın işbirliği içinde olacağı ifade edilen açıklamada, İran'ın İsrail'e saldırıları kınandı ve ikilinin İsrail'in kendini savunma hakkına da destek verdikleri vurgulandı.

        Açıklamada, "Bölgedeki tüm taraflarca tansiyonun düşürülmesi en önemli önceliktir. Orta Doğu'daki duruma verilecek diplomatik yanıtın koordine edilmesinin gerekliği vurgulanmıştır ve tüm taraflar itidal göstermeye ve kan dökülmesini durdurmaya çağırılmıştır. Liderler, siyasi çözüme ortam hazırlanması için Lübnan ve Gazze'de acil ateşkes yapılmasının gerekliliğine vurgu yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca tarafların uluslararası hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlılıklarını teyit ettiği, bu anlaşmayla Brexit ve Windsor Çerçeve Anlaşması'nın uzun vadeli işbirliğinin temelini oluşturduğunu da kabul ettiği kaydedildi.

        İkili, 2025'in başında bir AB-İngiltere Zirvesi düzenlenmesi konusunda mutabakata vardı.

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        #Gazze ateşkes
        #Lübnan ateşkes
        #İngiltere ve AB
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