İngiltere'ye EURO 2024 öncesi kötü haber

Avrupa Futbol Şampiyonası'na kısa bir süre kala ülkeler, kadrolarını oluşturmaya başladı.

Turnuvanın favorilerinden İngiltere de teknik direktör Gareth Southgate, kadrosunu önümüzdeki günlerde açıklayacak. Ada ekibinin çok şeyler beklediği isimlerden James Maddison için sürpriz gelişme yaşandı.

Tecrübeli futbolcu, İngiltere'nin EURO 2024 kadrosunda yer almayacak.

BBC Sport'un haberine göre, İngiltere'nin geniş kadrosuna dahil edilen James Maddison, turnuva kadrosundan çıkarılan yedi oyuncudan biri olacak.

Geçtiğimiz yaz 40 milyon sterlin karşılığında Leicester City'den Tottenham'a transfer olan başarılı orta saha, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonu iyi geçiremedi.