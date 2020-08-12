İngiltere'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri görüntüleyen televizyonculara

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İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, SKY News ve BBC muhabirlerinin Dover Boğazı'ndan botlarla İngiltere'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri görüntülemesi, sosyal medyada siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Haberde görüşlerine yer verilen İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, "İnsanların Manş Denizi'ni geçerken boğulmamalarını sağlamalıyız, onları garip bir televizyon şovundalarmış gibi filme almamalıyız." ifadelerini kullandı.

İskoç Ulusal Partisi Milletvekili Mhairi Black yaşananların korkunç olduğunu belirtirken, Kuzey İrlanda İttifak Partisi Genel Başkan Yardımcısı Stephen Farry, düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi verirken görüntülenmelerinin gazeteciliğin etik kurallarının ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Stephen Farry, "Bu bir röntgenciliktir ve sefaletten yararlanıyorlar. Bu insanlık karşıtı durumun hesabı mutlaka hesap sorulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

SKY News ekibi, küçük bir botla İngiltere sahillerine yaklaşan 10 kişilik bir gruba yaklaşarak canlı yayın yapmıştı. Canlı yayın sırasında muhabirin düzensiz göçmenlere "nereden geldiklerini" sorduğu ve botun içinden birinin de "lütfen kamerayı kapatın" diye bağırdığı duyulmuştu.

BBC News ekibi ise, geçen pazartesi düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun yanından canlı yayın yapmıştı.