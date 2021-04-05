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İngiltere’de 12 Nisan’da işletmeler yeniden açılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmek için hazırlanan yol haritasının planlandığı gibi devam edeceğini ve 12 Nisan'da işletmelerin yeniden açılacağını duyurdu.

İngiltere’de 12 Nisan’da işletmeler yeniden açılacak
AA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında ülkede Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik yol haritasının planlandığı gibi devam edeceğini belirtti. Johnson, 12 Nisan'dan itibaren perakende dükkanlarının, spor salonlarının, kuaförlerin, açık hava bar ve restoranlarının yeniden açılacağını duyurdu. Johnson, mevcut verilere göre yol haritasını değiştirmek için bir neden göremediğini açıklayarak, ülkenin şimdiye kadarki çabalarının "meyvesini verdiğini" ifade etti.

AŞI PASAPORTLARI HENÜZ UYGULANMAYACAK

İngiltere hükümetinin Covid-19 kısıtlamalarını hafifletme planının üçüncü aşaması olarak belirlenen yurt dışı seyahatlerin 17 Mayıs'ta yeniden başlaması planlanırken, Johnson yurt dışı seyahatlerle ilgili hükümetin "umutlu" olduğunu belirtmesine rağmen hükümetin seyahatlerle ilgili henüz karar vermediğini belirtti. Yolcuların yurt dışından İngiltere'ye virüs getirme riskini "göz ardı etmek istemediğini" ifade eden Johnson, ayrıca aşı pasaportlarının bu dönemde kullanılmayacağını da sözlerine ekledi.
Dün İngiltere'de aşı pasaportunun pilot uygulamasının 15 Nisan itibarıyla Wembley Stadyumu'nda ve Liverpool'daki üç eğlence mekanında uygulanacağı duyurulmuştu.

Son 24 saatte 2 bin 762 vaka

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 762 vaka kaydedildiği, toplam vaka sayısının 4 milyon 362 bin 150'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 862'ye yükseldi.

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